В Ленобласти появится роботизированный комплекс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ректором СПбГУ Николаем Кропачетовым заключили дополнительной соглашение, согласно которому появится новый роботизированный комплекс на территории Ленобласти. Комплекс будет создан для водопроводных систем.

В пресс-службе правительства региона уточняют, что область сотрудничает с СПбГУ с прошлого года. Также отмечается, что комплекс, разработанный в «СПбГУ Дайнэмикс», изучит сети ГУП «Леноблводоканала». На данный момент известно, чтосразу три модели подключат к работе. С помощью ультразвука будут обследованы трубы диаметром более 150 миллиметров.

Напомним, что соглашение подписано в рамках программы «Год чистой воды-2021», которая разработана вузом и регионом.