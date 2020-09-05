Музей Смольного обновил экспозицию, посвященную Блокаде

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что в музее Смольного расширили экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, встретился с ее создателями. Он считает, что ознакомиться с обновленной экспозицией стоит каждому петербуржцу и гостю города.

Экспозиция заработала в год 75-летия снятия блокады. Тогда посетителям открылась ее первая часть, "Бункер Жданова". В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне открылся "Штаб обороны Ленинграда". Третья часть экспозиции будет открыта позднее.

Посетители смогут увидеть реконструкцию комнат, бомбоубежища, кабинета Андрея Жданова, подземные коридоры, восковые фигуры и мультимедийные инсталляции.