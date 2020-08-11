Открытие фуд-холла в ТК «Невский центр» запланировано на 2021 год

В Санкт-Петербурге ожидается открытие масштабного фуд-холла на пятом этаже престижного торгового комплекса «Невский центр».

В новом проекте от Ginza Project посетители смогут отведать блюда кухонь всего мира. При этом сообщается, что попасть в ресторан можно будет через сам ТК и также на лифте. Весьма удобно, ведь лифт располагается около главного входа.



Пресс служба «Невского центра» делится деталями запланированного ресторана в центре Петербурга: «Площадь фуд-холла составит 2678 квадратных метров. В нем будут представлены 20-25 концепций. С появлением фуд-холла посетители смогут получить максимально возможный набор форматов обслуживания и ценовых категорий: сегодня можно остановить свой выбор на фастфуде или шведском столе, завтра сходить с друзьями в фуд-холл».

Открытие Фуд-холла запланировано на начало июля 2021 года.