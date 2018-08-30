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В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

Ребровские пещеры

 

Ребровские пещеры, расположенные на берегу реки Сясь между деревнями Реброво и Колчаново, одни из самых новых в Ленобласти. Они были пройдены только в 1933-1935 годах с целью добычи белого песка для стекольного производства.

До настоящего времени в пещерах можно встретить остатки крепей, поддерживавших своды, а на стенах и потолках сохранились следы инструмента, которым добывали песок. Всего есть две пещеры – Петровская и Расческа.

Петровская пещера относительно небольшая по своим размерам. Зимой здесь обитают летучие мыши, а главным украшением являются кальцитовые натеки с потолка. Расческа находится примерно в 150-200 м от первой. Название она получила из-за причудливых ходов, которые напоминают инструмент для ухода за волосами.

Где: деревня Колчаново, Волховский район Ленобласти

Как добраться: до Колчаново идет прямая маршрутка №860п от станции метро «Парнас»

Фото: портал OOUU
 

Саблинские пещеры

 

Комплекс этих пещер относят к природному памятнику «Саблинский», который находится в 40 км от Петербурга. Эти места связаны с историческими событиями. В 1240 году перед битвой со шведами у Саблинских пещер располагалась стоянка Александра Невского.  В 19 веке на хуторе Пустынька, недалеко от Саблино, находилась усадьба графа Алексея Толстого.

В 1976 году Саблинские пещеры были признаны особо охраняемой природной территорией – памятником природы. В течение 10 лет проводился комплекс работ по расчистке пещеры от мусора, укреплению ее сводов, а также осуществляли гидротехнические работы.

Сейчас здесь регулярно проводят экскурсии, путешественники остаются в восторге. Особенно от первого подземного храма в России.

Где: поселок Саблино, Тосненский район Ленобласти

Как добраться: на электричке от Московского вокзала до станции Саблино, далее сесть на маршрутку и попросить водителя остановить у пещер (о пещерах в Саблино знают все)

Фото: Livejournal / belkn
 

Староладожская пещера

 

Вход в Староладожскую пещеру спрятан практически под крыльцом старинного храма Иоанна Предтечи в Старой Ладоге, что возле нижнего склона Малышевской горы. Часть полостей этого уникального прирородного заповедника сегодня завалена.

Центральная часть подтоплена примерно на 0,5 м. Однако даже в таком виде пещера остается привлекательной для туристов. Тем не менее, активисты бьют тревогу и считают, что она сильно загрязнена и требует очистки. 

Интересный факт: в самой дальней точке подземелья всегда одна и та же температура – +6 градусов.

Где: Волховстрой, Волховский район Ленобласти

Как добраться: автобусом №877 до Старой Ладоги, он отправляется с автовокзала на Обводном канале

Фото: портал Galey.su
 

Танечкина пещера

 

Танечкина пещера рукотворная. В XIX веке здесь велась разработка белых кварцевых песчаников для нужд стекольной промышленности. Выработка велась камерно-столбовым методом: своды поддерживаются колоннами, обширные полости между ними называются колонники.

Подземелье довольно длинное – более 7,5 км, часть полостей, как и в Староладожской пещере, завалена. Зато в Танечкиной есть своя достопримечательность – подземное озеро, глубина которого достигает полуметра. Оно почти никогда не высыхает и лишь в очень заслушливые годы от него остаются маленькие лужи.

Помимо озера, туристу стоит обратить внимание на узоры, получившиеся в результате наложения разных геологических пластов.

Где: деревня Старая Ладога, Волховский район Ленобласти

Как добраться: навтобусом №877 до Старой Ладоги, он отправляется с автовокзала на Обводном канале

Фото: Instagram /@ra1aie
 

Оредежские пещеры

 

Оредежские пещеры являются одной из самых известных природных достопримечательностей в окрестностях Петербурга. Туристам они запоминаются разноцветными узорами на стенах, а также необычными сводами, имеющими явное сходство с образцами готической архитектуры.

На стенах пещер очень хорошо видны слои пород: нижний - белый кварцевый песок, выше - желтый, верхний - темный, бордовый. Извилистые тоннели, запутанные ходы, пещеры и гроты привлекают своей потрясающей красотой все новых и новых путешественников.

Поговаривают, здешние проходы в свое время простирались до 15 км вглубь, но сегодня из-за обвалов сохранились лишь сотни метров. Температура воздуха в подземельях не опускается ниже нуля. Благодаря этому зимой при входе на стенах образуются красивые снежные узоры.

Где: поселок Оредеж, Лужский район Ленобласти

Как добраться: на электричке с Витебского вокзала до поселка Оредеж, далее пройти 5 км пешком по дороге до деревни Борщево

Фото: Livejournal / Russos

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