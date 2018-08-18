Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

Витебский вокзал

Старейший вокзал в Петербурге ведет свою историю с 1837 года – именно отсюда 30 октября отправился самый первый в истории страны пассажирский поезд. В 1849 году на месте временного здания Царскосельского вокзала, расположенного на части плаца Семеновского полка (ныне район Пионерской площади), построили каменное здание по проекту архитектора Константина Тона.

В 1870 году здание реконструировали, а в 1904 году на месте старого вокзала появился новый, теперь уже Витебский вокзал. Величественное здание в стиле модерн, с приметной часовой башней и уникальными интерьерами, построили по проекту Станислава Бржозовского.

Необычен и выход к поездам. Пути расположены не на улице, а в одном из крыльев вокзала, под ажурным навесом. По бокам – широкие и просторные платформы, на которых расположены магазины и кафе.

Сейчас с Витебского вокзала можно уехать в Псков, Великие Луки, Калининград, Украину, Белоруссию или страны Прибалтики.

Где: Загородный проспект, 52

Фото: Wikipedia / Florstein

Московский вокзал

Главный вокзал Петербурга не нуждается в представлении. Он был построен в середине XIX века (1847–1851 годы) по проекту уже знакомого вам Константина Тона. Этот же архитектор спроектировал Ленинградский вокзал в Москве (согласно задумке, здания должны были быть похожи, словно братья-близнецы).

Именно с Московского вокзала (до революции звался Николаевским) 10 июня 1931 года отправился первый раз первый и единственный в своем роде поезд «Красная Стрела». Поезд был первым фирменным составом в железнодорожном сообщении СССР.

Сама архитектура здания пропитана западноевропейскими мотивами. Главный вход венчает высокая башня с часами. Колоннада по периметру имеет три входа с главного фасада здания.

За годы работы здание претерпело немало реконструкций. Современный Московский может похвастать семью платформами островного, прямого и изогнутого типа. Поезда дальнего и ближнего следования обслуживаются на 14 путях. Будьте уверены, с этого вокзала можно смело отправляться практически в любую точку России, будь то Казань или Сочи.

Где: площадь Восстания, 2

Фото: Wikipedia / A.Savin

Балтийский вокзал

Балтийский вокзал является одним из старейших в стране, он действует с 1857 года. Это единственный вокзал в Петербурге, который работает только на пригородном направлении. Ежечасно им пользуются почти 3 тыс. пассажиров.

Первоначальное здание вокзала, имевшего название Петергофский, возвел архитектор Александр Кракау, который вдохновлялся образом парижского Восточного вокзала. В 1931—1932 годах Балтийский вокзал реконструировали. Из-под купола здания убрали пути, а центральный вход сделали на месте трехарочных окон.

Именно с Балтийского вокзала в 1933 году отправился в путь первый электрический поезд в стране. Все оборудование для первой электрифицированной ветки было разработано и произведено на советских заводах.

Сегодня с вокзала отправляются пригородные электрички в такие популярные среди туристов места, как Петергоф, Ораниенбаум и Гатчина.

Где: набережная Обводного канала, 120

Фото: Wikipedia / A.Savin

Финляндский вокзал

Финляндский вокзал был построен в 1870 году и предназначался для обслуживания железной дороги, связывавшей Россию с соседней страной. Возведением первого здания руководил архитектор Петр Купинский. Сто лет спустя комплекс построек был изменен, а вокзал практически полностью перестроен в советском стиле.

Вокзал интересен не только своей запоминающейся архитектурой, но и славной историей. Именно сюда в 1917 году вернулся из эмиграции вождь революции Владимир Ленин. Паровоз, который привез Ильича, до сих пор стоит на вокзале как памятник.

Во время Великой Отечественной войны Финляндский вокзал оставался единственным действующим в блокадном Ленинграде, отсюда начиналась «Дорога жизни».

Сейчас с Финляндского вокзала уходят скоростные поезда «Аллегро», связывающие Петербург с Хельсинки. Все остальные рейсы дальнего следования были переведены на Ладожский вокзал, о котором мы поговорим чуть позже.

Где: Площадь Ленина, 6

Фото: Wikipedia / Florstein

Ладожский вокзал

Самый новый вокзал Петербурга был построен в 2003 году по проекту архитектора Никиты Явейна. Предложенный им проект вокзала является уникальным, аналогов нет ни в одном европейском городе.

Фактически комплекс Ладожского вокзала состоит из двух частей: пригородного сообщения и дальнего следования. Пассажирам пригородных электричек отдан нижний, подземный ярус, а залы ожидания для пассажиров поездов дальнего следования расположились над железнодорожными путями.

Сегодня вокзал обслуживает поезда преимущественно северного направления, а также восточного – на Урал и в Сибирь. Транзитом через него проходит международный маршрут фирменного поезда «Лев Толстой» Москва – Хельсинки. Состав отправляется ежедневно в 6 часов утра и к обеду уже прибывает в столицу Суоми.

Где: Заневский проспект, 73

Фото: Wikipedia / Florstein