«Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

Сегодня, 18 апреля, в Петербурге отмечают Международный день охраны памятников и исторических мест.

Праздничную дату утвердили на 22-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в далеком 1983 году с целью привлечь внимание к проблемам сохранения всего разнообразия всемирного культурного наследия.

Фото: Wikipedia / Florstein

В Северной столице акции, посвященные дню охраны памятников, проводят с 2004 года. В честь праздника в Петербурге стартует третий сезон проекта бесплатных экскурсий по объектам культурного наследия «Открытый город».

В этом году в экскурсионную программу включили десять новых объектов, включая Академический театр комедии имени Акимова и Российскую академию художеств.

С 18 по 25 апреля состоится «Неделя наследия», в течение которой участники проекта «Открытый город» смогут посетить ранее недоступные для широкой публики объекты культурного наследия – Дворцовый и Большеохтинский мосты (с посещением механизма моста), особняк Г.Г. фан Гильзе фан дер Пальса, закулисье Михайловского и Каменноостровского театров, Академию Русского балета имени Вагановой.

Всего в течение «Недели наследия» планируется провести более восьмидесяти мероприятий. Программа третьего сезона проекта «Открытый город» охватывает свыше 90 объектов культурного наследия Петербурга.

В рамках проекта планируется провести 1000 мероприятий, в том числе 635 пешеходных, 220 автобусных, 25 велосипедных экскурсий и 30 экскурсий на ретро-трамваях. В связи с этим портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие экскурсии, которые непременно стоит посетить.

Фото: Сергей Компанийченко / РИА «Новости»

Кировский завод

Эта экскурсия – редкий случай поближе познакомиться с богатой историей Кировского (Путиловского) завода. С момента своего основания предприятие являлось активным участником ключевых событий в истории России. Предприятие было основано более двух веков назад как чугунолитейное предприятие, выполнявшее заказы по производству артиллерийских снарядов.

Затем завод стал развивать машиностроительное направление, осваивать художественно-литейное производство, участвуя в создании архитектурных ансамблей и монументально-скульптурных памятников Петербурга и его пригородов.

Отдельно стоит упомянуть участие завода в Великой отечественной войне. Даже когда линия фронта пролегала рядом с заводом, рабочие продолжали трудиться и создавать боеприпасы для советскй армии. Экскурсия длится 2,5 часа. Запись продлится до 23 апреля.

Когда: 26 апреля в 12:00

Где: Кировский завод – проспект Стачек, 47

Здание Акционерного общества «Европейская гостиница»

Ваш ждет знакомство с величием и красотой интерьеров одной из старейших гостиниц Петербурга, в которой сейчас располагается гостиница «Belmond Grand Hotel Europe». Благодаря работе французского архитектора Мишеля Жуане было создано великолепное сочетание старинного шика и современных идей.

На экскурсии в здание Акционерного общества «Европейская гостиница» вы увидите вестибюль, парадную лестницу Лидваля – ядро гостиницы, ресторан «Европа» с великолепными витражами, лобби-бар. Вы посетите бывший двор гостиницы, на месте которого появилось кафе «Мезонин», заполненное произведениями искусства. Прогуляетесь по галерее, в которой представлены картины художников разных эпох.

Когда: 26 апреля в 12:00

Где: Belmond Grand Hotel Europe – Михайловская улица, 1/7

Фото: пресс-служба Belmond Grand Hotel Europe

Город Бродского

Старый трамвай с записью голоса Бродского и его любимой музыкой пройдет маршрутом мимо дома, где до 1955 года жил отец Иосифа до дома, в котором находилась комната его матери.

Из его окон можно будет увидеть город таким, каким знал его юный поэт: Литейный и Троицкий мосты, Большой дом и Финляндский вокзал, Летний сад.

Пройтись по дворам между Фонтанкой и Литейным проспектом, заглянуть в «полторы комнаты» в доме Мурузи, в которые Бродские въехали в 1955 году. Экскурсия продлится три часа.

Когда: 29 апреля в 15:00

Где: Дом Мурузи – Литейный проспект, 24

Лиговка и ее обитатели

Во время этой экскурсии участники совершат променад по окрестностям Лиговки, узнают историю квартала и царившие в нем нравы. Век назад это место пользовалось дурной славой: Обводный канал и Лиговку облюбовали банды хулиганов и беспризорников, здесь находились публичные дома и второразрядные трактиры.

Для спасения душ человеческих, нравственного воспитания и видимости хоть какого-то порядка на этой территории создавались Братства трезвости, народные и ночлежные дома, трудился Врачебно-полицейский комитет.

В завершении прогулки можно будет сесть в ретро-трамвай и промчаться по Лиговке «с ветерком», свернуть в узкие переулки, притормозить у меблированного дома «Пале-Рояль», где останавливалась артистическая богема, у дома Перцова.

Вы узнаете об истории развития транспорта в этом районе, где находился первый в Петербурге коночный парк, кто такой «гужбан», и как ездить на трамвайной «колбасе». Экскурсия длится 3 часа.

Когда: 26 апреля в 12:00

Где: Народный дом графини Паниной – улица Тамбовская, 63

Фото: Wikipedia / Florstein

Дом Кавалергардов

Ее Императорского Величества полк российской гвардии – был первый из кавалерийских полков, как по своему номеру, так и по своему статусу. Кавалергарды были почетной стражей у трона в торжественные дни коронаций почти всех российских императоров и императриц.

Воины этого полка – рослые красавцы-всадники, в блестящих кирасах, в касках с серебряными орлами и Андреевскими звездами, на сильных конях, несли службу при дворе и в загородных императорских резиденциях, своим присутствием поднимали престиж российской столицы и были незаменимым украшением военных парадов и смотров в Петербурге. Это была почетная служба, куда принимали не каждого, обращая внимание, конечно же, на происхождение и даже на рост и цвет волос, где честь офицера в сознании военного считалась выше собственной жизни.

Во время экскурсии в Дом Кавалергардов – бывшие помещения Кавалергардского полка, вы увидите два музея, домовую церковь, уникальные интерьеры, «бражницкую» командира полка, подарки семьи Романовых. Узнаете о выдающихся людях – военачальниках и чиновниках, начинавших службу в Кавалергардском полку. Так же будет рассказано и о тех, кто оставил неоднозначный след в русской истории: Дантесе, Мартынове, Маннергейме, «красном графе» Игнатьеве.

Когда: 28 апреля в 15:30

Где: Дом Кавалергардов – Шпалерная улица, 41-43

Дворец Шувалова

Дворец на Итальянской улице, который предстоит осмотреть, входил в большую усадьбу с четырьмя домами Ивана Шувалова, выстроенную в 1753-1760 гг. архитектором Чевакинским. До сих пор сохранились фасады дворца со стороны маленького сада и дворовые корпуса стоящего рядом «музейного флигеля».

Во время экскурсии можно увидеть декорированный мощными колоннами вестибюль, лестницу с деревянной балюстрадой, сохранившие убранство середины XVIII века. На протяжении XIX – начала XX века здесь размещалось министерство юстиции.

Сохранилась отделка обширного двусветного зала заседаний Департамента юстиции, выходящего на Итальянскую улицу. Анфиладу гостиных квартиры министра, украшенную мраморными каминами, декорировал в «исторических» стилях 1840-х годов Д.Е. Ефимов. Экскурсия длится 1,5 часа.

Когда: 27 апреля в 16:00

Где: Дворец Шувалова – Итальянская улица, 25

Фото: Wikipedia / Helvin spb