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Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

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© Фото: vk.com/megaicel

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Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

Снег порадовал нас всего ничего. Уже сейчас от него осталось одно название. Да, бывает, когда он припорошит мерзлую землю, однако настоящий зимы все-таки не чувствуется. Мы решили исправить положение и найти крытые катки в Петербурге, где можно вернуть себе новогоднее настроение и весело покататься.

Крытый каток в «Континенте» на Бухарестской

 

Каток в «Континенте» на Бухарестской ждет всех любителей спорта на третьем этаже комплекса. Это единственное место в городе, где кроме катка для массового катания, есть отдельный каток для начинающих.

Кроме этого, он оборудован генератором снега, современным световым и звуковым оборудованием, комфортными раздевалками с индивидуальными шкафчиками, оснащен светодиодными декорациями. С декабря по февраль проходят ночные катания.

Длительность сеанса составляет 90 минут. Стоимость – 300 (350 в выходные) руб. для взрослых, 250 (300) руб. для студентов и 200 (250) руб. для детей. Вечерние катания проходят с 23:00 до 5:00. Стоимость – 400 рублей.

Прокат коньков обойдется в 250 рублей. В залог нужно оставить тысячу рублей или мобильный телефон / водительские права. Кроме того, только в «Континенте» можно обучиться игре в керлинг. «Любительская» дорожка на час и в будни (с 10.00 до 16.00) обойдется вам 900 руб, профессиональная стоит уже 1400 руб.

Официальный сайт

Где: улица Бухарестская, д. 30

Сколько: от 300 рублей

Почему: демократичные цены и возможность научиться играть в керлинг

Фото: vk.com/1katki_spb
 

Крытый каток в ТРК «ЛЕТО»

 

Круглогодичный крытый каток расположился на втором этаже торгового комплексе «ЛЕТО». Здесь есть гардероб и раздевалки для посетителей. Рядом уютное кафе, где можете приятно провести время после катания.

В качестве поддержки для детей можно использовать забавные фигуры пингвинов или морских котиков. Для дополнительной защиты можно взять в аренду шлем, также можно воспользоваться ледовым скейтом.

Длительность сеанса составляет один час. Покататься можно с 10:00 до 15:40 и с 19:00 до 22:00 по мск. Стоимость – 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Вечерние катания проходят с 21:00 до 24:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Предлагаются абонементы на 6, 12 или 18 посещений. Цены на абонементы - от 1600 до 4000 руб.

Группа «ВКонтакте»

Где: Пулковское шоссе, дом 25/1

Сколько: от 300 рублей

Почему: круглогодичный каток с большим диапазоном дополнительных возможностей

Фото: vk.com/megaicel
 

Ледовая арена "Гранд Каньон Айс"

 

На Ледовой арене «Гранд Каньон Айс» Вас ждут настоящий лед, прокат коньков, уютное кафе, возможность посещения секций фигурного катания и хоккея для детей и взрослых. Предусмотрен гардероб. 

Массовые катания проходят здесь с пятницы по воскресенье. Длительность сеанса составляет один час. Стоимость – 400 руб. для взрослых и детей. Ночные массовые катания стоят уже 500 руб. (150 для детей). Они проходят с 00:30 до 05:45 в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. Прокат коньков обойдется в 400 (500 на ночное катание) руб., заточка – 200 руб.

Официальный сайт

Где: Суздальский проспект, 29а

Сколько: от 400 рублей

Почему: современный крытый каток на севере города. Совсем недалеко от станции метро «Проспект Просвещения».

Фото: vk.com/club20427531
 

«Хоккейный город»

 

Один из лучших вариантов для катания на коньках. В активе «Хоккейного города» прекрасный лед, отличная организация и удобная парковка. По словам владельцев комплекса, занятия по душе здесь найдут и профессиональные спортсмены, и любители, и хоккейные болельщики.

Массовые катания здесь проводятся с 10:00 до 23:00. Длительность сеанса составляет 90 минут. Стоимость от 150 до 300 рублей за сеанс. Минимальная цена будет, если вы придете в будни до двенадцати часов дня, в выходные и праздничные дни тариф будет максимальным.

При этом можно взять взрослый абонемент, который обойдется в 2500 руб. Он включает десять сеансов массовых катаний в любое время работы катка. К слову, коньки можно взять напрокат за 200 руб. (1500 руб. в залог), заточка инструмента для катания обойдется в те же деньги.

Официальный сайт

Где: Российский проспект, д. 6-1

Сколько: от 150 рублей

Почему: лучший вариант для катания, если вы живете в восточной части Невского района.

 Фото: пресс-служба ХК СКА
 

Каток «Ice Park» в ТК «Балкания NOVA»

 

Ледовые центры ICE PARK – это большие ледовые катки для массового катания и крупнейшие в Петербурге площадки для игры в керлинг. Ледовые катки «ICE Park» работают круглый год.

Массовые катания проводятся ежедневно с 10:00 до 21:45. Ночные катания под музыку в ночь с субботы на воскресенье с декабря по февраль. Заказ дорожек для керлинга производится по предварительной записи.

За 90 минут катания нужно заплатить 300 руб. в будни, выходные и праздники обойдутся в 350 руб. Студенты могут покататься за 250-300 руб. Детям до 16 лет можно прокатиться за 250-300 руб.

При этом нужно оставить залог в 500 рублей за браслет, с которым вы выйдете на лед. Взять коньки на прокат можно за 250 рублей, залог за каждую пару: 1000 руб., мобильный телефон или водительские права. Заточка коньков – 300 рублей.

Официальный сайт

Где: Балканская площадь, д. 5

Сколько: от 300 рублей

Почему: отличная площадка для керлинга и просто хорошее место для катания в Купчино.

Фото: vk.com/megaicel
 

Крытый каток в СК «Юбилейный»

 

Крытый каток в «Юбилейном» уже давно стал местом встреч для петербуржцев. В спортивном комплексе можно отдохнуть семьей, устроить романтическое свидание и попробовать сделать первые шаги в большом спорте под присмотром профессионального инструктора.

Днем сеанс длится 75 минут. В будний день сеанс стоит 350 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Прокат коньков за сеанс обойдется в 200 рублей, залог за коньки — 1500 рублей или водительское удостоверение. Заточить свои коньки можно за 300 рублей.

В пятницу и субботу с 23:00 до 05:00 на катке проходят ночные сеансы катаний. Они длятся шесть часов. При этом стоимость такая же, как в выходные и праздничные дни.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 18

Сколько: от 350 рублей

Почему: удобный и функциональный крытый каток в центре города.

Фото: vk.com/yubiarena
 

 

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