Семь мест в Петербурге, где можно поиграть в кикер бесплатно

Игровой клуб The Place

Место встречи всех любителей настольных игр. Поиграть в кикер сюда приходят даже профессионалы. В арсенале заведения есть два стола Garlando World Champion и два стола Garlando Master Champion. Состояние отличное. В комплекте идёт приятная атмосфера, простор и вкусная еда.

В The Place часто проходят турниры. В некоторых (например, во время ночи игр по выходным) можно принять участие, на другие – прийти поглазеть.

Бесплатный вход действует в будни, по выходным – от 200 рублей. В воскресенье клуб бывает закрыт, а по четвергам могут проводиться мероприятия, не позволяющие поиграть.

Официальный сайт

Где: ул. Маршала Говорова, 47

Фото: vk.com/clubplace

Бар «Пиф-паф»

Необычное заведение в центре Северной столице, где под одной крышей соседствуют бар и парикмахерская. Местные завсегдатаи знают, что в отдельном укромном уголке второго зала притаился кикер (нужно пройти в конец длинного коридора). Кстати, за бокалом пенного играть становится только веселее.

В самом заведении можно не только выпить чего-нибудь вкусного, но и перекусить, например, салатом с обжаренным в специях адыгейским сыром, бургером или печенью в малиновом соусе с рукколой.

Страница во «ВКонтакте»

Где: наб. канала Грибоедова, 31

Фото: vk.com/pifpafbar

Бар Harat’s

«Ирландский уголок Петербурга, настоящий паб без светских понтов и условностей», – так о Harat’s пишут его создатели. В баре можно попробовать различные сорта алкоголя и традиционные ирландские блюда, послушать живую музыку и, конечно, поиграть в кикер за столом Garlando World Champion.

С понедельника по четверг желающих бывает не очень много, поэтому администрация клуба даёт поиграть в мяч бесплатно, а вот в выходные жетоны уже платные: одна игра – 10 забитых мячей – обойдётся в 25 рублей.

Также в баре играют в «Монополию», нарды и приставку, смотрят футбольные матчи на больших экранах, одним словом, отдыхают.

Официальный сайт

Где: Невский пр., 109

Фото: vk.com/haratspubspb

Бар Poison

Когда-то в стенах караоке-бара располагался бар Buffet, а ещё раньше – кикерный бар Mclarens. Но кикер здесь был всегда. Стол: Garlando World Champion с хорошем состоянии.

Во время игры будете наслаждаться пением посетителей. В меню бара – более 5 тыс. зарубежных хитов.

Страница во «ВКонтакте»

Где: Лиговский пр., 50/3, помещение 17

Фото: vk.com/poisonkaraoke

Бар Fish Fabrique

Легенда гласит, что именно здесь отдыхали первые петербургские кикерщики. Сейчас в заведении стоит довольно редкий стол Bonzini.

Поиграть бесплатно получится в дни, когда гостей мало и не проходит никаких мероприятий. Если в баре выступает какая-нибудь музыкальная группа с концертом, вход будет платным, а погонять мячик не получится.

Страница во «ВКонтакте»

Где: Лиговский пр., 53

Фото: vk.com/fishfabriquenouvelle

Клуб Zoccolo 2.0

Zoccolo 2.0 – новое видение творческого пространства от команды клуба «Цоколь». Это, как говорят создатели заведения, «уютный концертный клуб, в котором хорошие люди встречаются с хорошей музыкой».

В зале клуба стоит отличный стол Garlando World Champion. Один жетон, дающий право разыграть 10 мячей, стоит 25 рублей. Вход платный во время концертов.

Страница во «ВКонтакте»

Где: Лиговский проспект, 50/3, помещение 20

Фото: vk.com/zoccolo_2_0

Клуб MOD

Концертная площадка и ночной клуб в самом сердце города на Неве с более чем 10-летней историей. Заведение вместимостью до 800 человек включает в себя два зала с современным оборудованием и тремя барами с адекватными ценами. Здесь же есть собственная пиццерия и большая летняя терраса.

В MOD приходят послушать концерты андеграундных и тяжёлых групп, посмотреть кино и выпить пива, а ещё – поиграть в кикер.

Официальный сайт

Где: наб. канала Грибоедова, 7 (во дворе)

Фото: Unsplash / @arturtumasjan