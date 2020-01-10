Супергерои, комиксы, пластинки и снэки: пять мест для гиков в Петербурге

Geek Trip в «Ткачах»

Geek Trip – это уютный магазинчик блогера Димы Сыендука. Здесь можно найти игры, футболки, значки, фигурки, пластинки, старые журналы от «Скуби-Ду» до «Чародеек», книги, канцтовары, кружки, открытки и вообще всё, что душе угодно. Чего только стоит декоративный бокал «Рука терминатора» и необычные снэки-вкусняшки.

Также в лавке продаются комиксы по безумному анимационному сериалу «Рик и Морти» в переводе блогера и множество отличных историй российских авторов.

«Приходите насладиться ностальгично-неоновой атмосферой, поиграть в аркадные автоматы и выпить шипучей газировки!» – зазывают владельцы Geek Trip.

Официальный сайт

Где: креативное пространство «Ткачи», офис 105 (наб. Обводного канала, 60)

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Фото: vk.com/geek.trip

Магазин комиксов «Двадцать восьмой» в «Ткачах»

Один из лучших магазинов комиксов в Северной столице. Коллекция изданий почти бесконечная, так что чтиво найдётся для любого, особенно начинающего гика. Есть также редкие экземпляры для ценителей.

Ещё в продаже – тематические футболки, книги, фигурки, игрушки и виниловые пластинки. Можно купить для себя любимого или в подарок настольную игру или красочный набор стикеров с авторским дизайном. Такие штуки точно будут радовать глаз и ни раз заставят улыбнуться.

Официальный сайт

Где: креативное пространство «Ткачи», офис 104 (наб. Обводного канала, 60)

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Фото: Instagram / @28oi

Krang pizza на Гороховой

Пиццерия, посвящённая розовому суперзлодею Крэнгу из «Черепашек-ниндзя», пропитанная атмосферой 1990-х. Здесь в свете неоновых огней, в окружении красочных граффити и под динамичную музыку можно не только вкусно перекусить, но и посмотреть старые фильмы на большом экране, поиграть в Ultimate Mortal Kombat 3 на Dendy или потратить пару часов за настолкой в компании единомышленников.

Полуметровая пицца с пепперони – гордость заведения. Но в меню ещё множество позиций: «черепаховый» суп дня, пиццы «84 сыра» и «с мини-бургерами», пицца с маршмеллоу, крылышки, картошка фри, наггетсы, макароны с сыром, десерты, лимонады и пиво (преимущественно крафтовые российские марки).

По будням в пиццерии подают недорогие обеды.

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Где: Гороховая ул., 28

Когда: понедельник – с 15:00 до 24:00, со вторника по четверг – с 12:00 до 24:00, пятница и суббота – с 12:00 до 01:00, воскресенье – с 12:00 до 24:00

Фото: Instagram / @krang_pizza

Бар «Неканон» на Лиговском

Бургерная и бар в супергеройском стиле, где можно опрокинуть коктейли «Железный человек» и «Джокер» или сеты шотов The Boys, «Камни бесконечности» и «Отряд самоубийц». Также есть пиво и горячие напитки.

В меню – настоящие находки для любителей чего-то необычного: авторские бургеры «Мегацып», «Злой бекон» и «Антигерой», чипсы, микропироги и крылышки в фирменном соусе.

В баре часто проходят тематические встречи и вечеринки. И место подходит идеально: весь интерьер «Неканона» состоит из вещей по теме Marvel, DC, «Звёздных войн» и не только, каждая стена – готовый фон для фотосессий, а за плейлист – отдельный плюс. Можно прийти и в одиночестве – компания найдётся.

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Где: Лиговский пр., 50 к6 лит Ф

Когда: с воскресенья по пятницу – с 13:00 до 23:00, суббота – с 13:00 до 24:00 (обычно работают до последнего гостя)

Фото: vk.com/barnekanon

Библиотека комиксов на Красноармейской

Первый в Петербурге проект, где в отдельном зале представлена коллекция комиксов и графических романов различных жанров. В хранилище – около 5000 книг на разных языках, в разных жанрах и техниках. Все в свободном доступе. И это далеко не предел.

Помимо изучения книг, посетителей библиотеки радуют интересными встречами, посвящёнными культуре графических романов, и профессиональными мастер-классами.

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Где: Красноармейская 7-я, 28-30

Когда: будни дни – с 12:00 до 20:00, суббота и воскресенье – выходные (в зимний период по субботам библиотека открыта с 10:00 до 18:00)

Фото: vk.com/comics_library