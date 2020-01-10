Супергерои, комиксы, пластинки и снэки: пять мест для гиков в Петербурге

Geek Trip в «Ткачах»
Geek Trip – это уютный магазинчик блогера Димы Сыендука. Здесь можно найти игры, футболки, значки, фигурки, пластинки, старые журналы от «Скуби-Ду» до «Чародеек», книги, канцтовары, кружки, открытки и вообще всё, что душе угодно. Чего только стоит декоративный бокал «Рука терминатора» и необычные снэки-вкусняшки.
Также в лавке продаются комиксы по безумному анимационному сериалу «Рик и Морти» в переводе блогера и множество отличных историй российских авторов.
«Приходите насладиться ностальгично-неоновой атмосферой, поиграть в аркадные автоматы и выпить шипучей газировки!» – зазывают владельцы Geek Trip.
Где: креативное пространство «Ткачи», офис 105 (наб. Обводного канала, 60)
Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00
Фото: vk.com/geek.trip
Магазин комиксов «Двадцать восьмой» в «Ткачах»
Один из лучших магазинов комиксов в Северной столице. Коллекция изданий почти бесконечная, так что чтиво найдётся для любого, особенно начинающего гика. Есть также редкие экземпляры для ценителей.
Ещё в продаже – тематические футболки, книги, фигурки, игрушки и виниловые пластинки. Можно купить для себя любимого или в подарок настольную игру или красочный набор стикеров с авторским дизайном. Такие штуки точно будут радовать глаз и ни раз заставят улыбнуться.
Где: креативное пространство «Ткачи», офис 104 (наб. Обводного канала, 60)
Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00
Фото: Instagram / @28oi
Krang pizza на Гороховой
Пиццерия, посвящённая розовому суперзлодею Крэнгу из «Черепашек-ниндзя», пропитанная атмосферой 1990-х. Здесь в свете неоновых огней, в окружении красочных граффити и под динамичную музыку можно не только вкусно перекусить, но и посмотреть старые фильмы на большом экране, поиграть в Ultimate Mortal Kombat 3 на Dendy или потратить пару часов за настолкой в компании единомышленников.
Полуметровая пицца с пепперони – гордость заведения. Но в меню ещё множество позиций: «черепаховый» суп дня, пиццы «84 сыра» и «с мини-бургерами», пицца с маршмеллоу, крылышки, картошка фри, наггетсы, макароны с сыром, десерты, лимонады и пиво (преимущественно крафтовые российские марки).
По будням в пиццерии подают недорогие обеды.
Где: Гороховая ул., 28
Когда: понедельник – с 15:00 до 24:00, со вторника по четверг – с 12:00 до 24:00, пятница и суббота – с 12:00 до 01:00, воскресенье – с 12:00 до 24:00
Фото: Instagram / @krang_pizza
Бар «Неканон» на Лиговском
Бургерная и бар в супергеройском стиле, где можно опрокинуть коктейли «Железный человек» и «Джокер» или сеты шотов The Boys, «Камни бесконечности» и «Отряд самоубийц». Также есть пиво и горячие напитки.
В меню – настоящие находки для любителей чего-то необычного: авторские бургеры «Мегацып», «Злой бекон» и «Антигерой», чипсы, микропироги и крылышки в фирменном соусе.
В баре часто проходят тематические встречи и вечеринки. И место подходит идеально: весь интерьер «Неканона» состоит из вещей по теме Marvel, DC, «Звёздных войн» и не только, каждая стена – готовый фон для фотосессий, а за плейлист – отдельный плюс. Можно прийти и в одиночестве – компания найдётся.
Где: Лиговский пр., 50 к6 лит Ф
Когда: с воскресенья по пятницу – с 13:00 до 23:00, суббота – с 13:00 до 24:00 (обычно работают до последнего гостя)
Фото: vk.com/barnekanon
Библиотека комиксов на Красноармейской
Первый в Петербурге проект, где в отдельном зале представлена коллекция комиксов и графических романов различных жанров. В хранилище – около 5000 книг на разных языках, в разных жанрах и техниках. Все в свободном доступе. И это далеко не предел.
Помимо изучения книг, посетителей библиотеки радуют интересными встречами, посвящёнными культуре графических романов, и профессиональными мастер-классами.
Где: Красноармейская 7-я, 28-30
Когда: будни дни – с 12:00 до 20:00, суббота и воскресенье – выходные (в зимний период по субботам библиотека открыта с 10:00 до 18:00)