Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

HARD COIN

Одна из лучших сетей барбершопов в Петербурге, особенно популярна у студентов – из-за невысоких цен и высокого качества.

Здесь не только стригут, но и делают укладку, красиво оформляют бороду и практикуют бритьё опасным лезвием.

Стоимость стрижки у стажёра – самая низкая среди профессиональных барбершопов – всего 250 рублей. Каждая 7 стрижка в сети бесплатная.

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Где: 10 барбершопов по Петербургу

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: мужская стрижка – от 500 рублей, стрижка бороды – от 300 рублей

Фото: vk.com/barbershophardcoin

HARDY'S

Отличная сеть мужских парикмахерских с адекватными ценниками. Здесь вам сделают мужскую стрижку, стрижку бороды и бритьё высочайшего уровня.

Самое важное для мастеров Hardy's – отношение к клиентам: «Мы любим то, чем занимаемся. Мы считаем нашу работу – искусством. Наши мастера – творцы, которые работают с бесценным материалом – вами. Наши работы – живые произведения искусства. Вы – произведения искусства».

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Где:

наб. реки Фонтанки, 20

Средний пр., 11

Загородный пр., 4

ул. Савушкина, 16

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: мужская стрижка – от 900 рублей, моделирование бороды – от 500 рублей

Фото: vk.com/hardys_one

TOPGUN

Барберы TOPGUN тяготеют к классической школе стрижки, но следят за современными тенденциями. Здесь можно «быстро, дёшево и без церемоний привести себя в порядок».

Довольные мужчины выходят отсюда не только с удачной стрижки «как хотелось или как на этом фото», но и с прекрасным настроением – атмосфера в барбершопах уютная и дружеская.

Если запись плотная, можно скоротать время за приставкой, почитать про средства для ухода за волосами – от шампуня до воска для усов, выпить кофе или чего покрепче.

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Где: 29 барбершопов по Петербургу

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: мужская стрижка – от 1100 рублей, стрижка бороды – от 500 рублей

Фото: vk.com/topgunspb

«КВАДРАТ»

Один из лучших барбершопов Северной столицы, который работает пару лет. Посетители довольны. Здесь делают «практичные мужские стрижки в спокойной обстановке».

Мастера приветливые, любят свою работу и готовы ответить на любые вопросы. Если вы пришли впервые – можно подстричься со скидкой 30%.

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Где: Мучной пер., 9/27

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Сколько: мужская стрижка – 1200 рублей, оформление бороды – 500 рублей

Фото: vk.com/kvadratbarber

«Морж»

Всего за три года «Морж» разросся до четырёх барбершопов. Причина успеха – отличный сервис и положительные отзывы гостей.

«В „Морже“ стригут только мужчин, мы это делаем каждый день, и делаем это хорошо. Внутри царит непринуждённая обстановка, интерьер оформлен в классическом стиле. Посреди зала стоит кофе-машина – мы угощаем всех кофе. Есть комната ожидания с удобными креслами, телевизорами и приставкой», – рассказывают в „Морже“». Здесь и добавить нечего.

Официальный сайт

Где и когда:

Новочеркасский пр., 33 к2 (ежедневно с 10:00 до 23:00)

Бутлерова ул., 11 к3 (ежедневно с 10:00 до 23:00)

Кременчугская ул., 17 к3 (ежедневно с 11:00 до 22:00)

Петергофское ш., 53 (ежедневно с 11:00 до 22:00)

Сколько: мужская стрижка – от 1400 рублей, оформление бороды – от 700 рублей

Фото: vk.com/morzhbarber

MGL

В сети «Магеллан» понимают мужчин: у одного гостя мало времени и даже во время стрижки ему нужно работать, другой – любит сидеть в телефоне, третий – не может отложить книгу на полчаса, а кто-то устал и хочет прикорнуть – здесь можно заниматься чем угодно.

«Мы стрижём мужчин, которым важно время и качество услуг. Угощайтесь кофе или работайте за ноутбуком, пока стрижёт мастер – ваш стиль не пострадает», – пишут создатели проекта.

Здесь также можно угоститься крепким кофе и хорошим виски. Первая стрижка со скидкой – 1000 рублей.

Официальный сайт

Где и когда:

Виленский пер., 15 (ежедневно с 11:00 до 22:00)

Большой Казачий пер., 4 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Сколько: мужская стрижка – от 1500 рублей, стрижка бороды – от 700 рублей

Фото: vk.com/magellancut

Chop-Chop

Chop-Chop известен по всему миру (отделения есть в десяти странах мира и сотне городов). Как говорят создатели проекта, в своё время именно под этим брендом открылся первый барбершоп в России.

В ожидании очереди можно полистать свежий выпуск мужского журнала и выпить кофе. «Мы просто стрижём мужчин. И делаем это лучше всех», – заявляют в петербургской парикмахерской.

Официальный сайт

Где:

ул. Воскова, 31/20

ул. Рубинштейна, 10

Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00

Сколько: мужская стрижка – 1600 рублей, стрижка бороды – 800 рублей

Фото: vk.com/chopchopspb