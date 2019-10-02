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Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

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© Фото: vk.com/barbaris_india

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Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

«ЭкоГармония»

 

В ассортименте биомаркета – экологически чистые продукты питания, косметика, детские товары, средства для уборки и товары для домашних питомцев из натуральных ингредиентов. Здесь можно отыскать как отечественную, так и зарубежную продукцию.

В магазине есть небольшая игровая зона, чтобы детям было не скучно, пока взрослые делают покупки.

Официальный сайт

Где: ул. Оптиков, 34 к1

Когда: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 21:00; суббота и воскресенье – с 11:00 до 21:00

Фото: vk.com/ecoharmony
 

«АДИ»

 

В ADI есть всё для того, чтобы привнести в свою жизнь немного Востока. Здесь можно найти не только необходимые ингредиенты для индийской, китайской, корейской, тайской и японской кухни, но и, например, книги по философии. 

На выбор – специи с разных уголков планеты, масла и соусы с натуральной основой, крупы, отруби и другие полезные злаковые, вегетарианские колбасы, сладости для веганов. Также здесь продаётся бытовая «не химия», экокосметика, витамины.

Товары для каталога, как заявляют владельцы ADI, привозят из более чем 20 стран мира. При заказе от 4000 рублей доставка бесплатная. 

Официальный сайт

Где: 

ул. Гороховая, 36

пр. Испытателей, 39

Стачек пр., 6.

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Фото: vk.com/adi.magazin
 

«Экоточка»

 

Мини-экомаркет с полезными продуктами питания: молочными изделиями, маслами, различными крупами, кашами, чаем, а также хлебцами и снеками, которые будут полезны в качестве перекуса после тренировки или на работе. 

Сюда можно заглянуть в поисках натуральной косметики и моющих средств, подходящих аллергикам, удобных массажёров или симпатичной экосумки.

Официальный сайт

Где: ул. Черкасова, 12, к1 (пункт самовывоза)

Когда: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00; суббота – с 11:00 до 15:00; воскресенье – выходной

Фото: Rachael Gorjestani / Unsplash
 

«Клевер»

 

В магазинах сети можно найти продукты на основе злаков: каши, муку и мюсли, а также суперфуды, урбечи, различные приправы, заменители сахара, сладости, орехи, чаи, масла.

Кроме продуктов питания, в «Клевере» продают витамины, натуральную косметику и средства для дома. Минимальная стоимость заказа через сайт – 800 рублей.

Официальный сайт

Где: 

Загородный пр., 5

ул. Ильюшина, 1 к1

ул. Есенина, 8 к1

Каменноостровский пр., 43

ул. Есенина, 32 к1

Коломяжский пр., 26 

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Фото: THE 5TH / Unsplash
 

«Зелёный»

 

В магазинах «Зелёный» представлены те же товары, что и в «Клевере»: сети являются партнёрами. Хотя здесь около 70% ассортимента – натуральная косметика и немного бытовой «не химии», в основном отечественного производства.

Представленные косметические товары не тестируются на животных, не содержат веществ животного происхождения. Они подойдут аллергикам, беременным женщинам, детям и всем, кто заботится о здоровье.

Из продуктов питания на выбор – супы и каши быстрого приготовления, злаковые батончики, суперфуды, урбечи, чай, травы, зерно для проращивания, гималайская соль.

У магазина более 120 пунктов самовывоза по России. Бесплатная доставка курьером при заказе от 2500 рублей.

Официальный сайт

Где: 

Гороховая ул., 49

ул. Антонова-Овсеенко, 25

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Фото: Brooke Lark / Unsplash
 

«Барбарис»

 

Магазин торгует специями и другими аутентичными товарами из Индии и Восточной Азии. На выбор – различные приправы и пряности, чай и кофе, витамины, косметика, а также одежда и аксессуары в этническом стиле.

Здесь можно найти бобы, продукты на основе сои, натуральные масла и смеси для приготовления блюд восточной кухни.

Официальный сайт

Где: пр. Луначарского, 13 к1

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash
 

BIOMATICA

 

В экомаркетах, помимо качества и натуральности продукции, большое внимание уделяют дизайну её оформления. На полках с натуральной косметикой в основном представлены известные зарубежные бренды. Бытовая «не химия» – как отечественного, так и импортного производства. В магазинах сети часто проходят дегустационные дни.

Кстати, многие, например, молочные товары имеют небольшой срок годности, потому что в них нет консервантов.

Официальный сайт

Где и когда: 

наб. Обводного канала, 60 (ежедневно с 11:00 до 20:00)

Брантовская дорога, 3 (ежедневно с 10:00 до 22:00)

ТРЦ «МЕГА Парнас» (ежедневно с 10:00 до 22:00)

Фото: vk.com/biomatica_spb
 

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