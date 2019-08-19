Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

Собор Святого Михаила
В лютеранской церкви на Васильевском острове с 1877 по 1935 год (до закрытия прихода) действовал орган знаменитой немецкой фирмы «Зауэр». Всего с 1865 по 1914 год фирма изготовила 41 инструмент для России. Однако большая часть из них погибла в годы революций и войн.
Сейчас в соборе играют на органе фирмы «Ригер». Это подарок от финского прихода Святого Павла. Настройкой инструмента занимался мастер из Австрии. Вечера органной музыки в церкви проходят почти каждую неделю.
Где: Средний пр. В.О., 18Б
Когда: по воскресеньям в 20:00
Сколько: пожертвование от 350 рублей
Фото: vk.com/spbstmihail
Фото: vk.com/spbstmihail
Церковь Святой Марии
Орган в церкви появился в 1805 году сразу после её открытия. Это был инструмент работы финского мастера С. Г. Тала из Тарту. В 1876 году его заменили на орган немецкой фирмы «Зауэр», который затем реконструировала финская фирма «Кангасала».
В советские годы обновлённый инструмент передали Тбилисской консерватории, где он прослужил более 20 лет.
Новый необарочный орган финской фирмы «Марти Портан» появился в церкви лишь в 2010 году. Прототипом при его создании стали классические работы знаменитого немецкого мастера Готфрида Зильбермана. Концерты здесь проходят по субботам.
Где: Большая Конюшенная, 8А
Когда: по субботам около 18:00
Сколько: пожертвование от 300 рублей
Фото: wikipedia.org
Фото: vk.com/stmariaspb
Церковь Святой Екатерины у Тучкова моста
Почти за 200 лет в церкви сменилось пять органов. Последний из них был изготовлен дрезденской фирмой «Э. Ф. Валькер» в 1892 году. После закрытия церкви большевиками он был перенесен в Мариинский театр.
Современный инструмент, изготовленный фирмой «Зауэр», появился здесь в 1998 году. Это один из лучших органов в Петербурге. Ещё одна особенность церкви – отличная аутентичная акустика.
Послушать музыкальные шедевры можно каждое воскресенье в 16:00. После концерта можно посетить экспозицию «Мир органа»: узнать историю создания инструмента, изучить его устройство, услышать рассказы из мира органистов и музыковедов.
Где: Большой пр. В. О., 1А
Когда: по воскресеньям в 16:00
Сколько: пожертвование от 250 рублей
Фото: cityguide-spb.ru
Фото: vk.com/st_katharina_orgel
Храм Святого Станислава
В храме действует органная консоль, сконструированная петербургскими мастерами фирмы «Сакросонус» специально для этого помещения. Инструмент способен воссоздавать звучание шести наиболее известных видов исторических органов.
Концерты проходят каждую субботу. Билеты можно купить заранее или у входа в храм. Рассадка свободная. Продолжительность – 70-80 минут.
Где: ул. Союза Печатников, 22
Когда: по субботам в 19:00
Сколько: 700 рублей
Фото: wikipedia.org
Фото: vk.com/organistspb
Петрикирхе
Петрикирхе была спроектирована как самая большая лютеранская церковь столицы империи. Собор мог себе позволить все новшества в органостроении, поэтому в 1841 году здесь установили орган фирмы «Э. Ф. Валькер».
Когда церковь была закрыта советскими властями, интсрумент был разобран и утерян. В 1963 году церковь перестроили в бассейн, а в 1993 году, после возобновления использования церкви для богослужений, в ней снова появился орган – подарок немецких друзей. Однако он был слишком мал для помещения собора, и зрителям, сидящим далеко от алтаря, было плохо слышно музыку.
Подходящий инструмент в церкви Святых Петра и Павла установили лишь в 2017 году. Оценить его звучание можно даже в будни.
Где: Невский пр., 22-24
Когда: несколько раз в неделю
Сколько: от 300-500 рублей
Фото: vk.com/club73776028
Фото: vk.com/club73776028
Церковь Божией Матери Лурдской
До 50-х годов прошлого века орган в церкви заменяла фисгармония Шидмайера. Затем её сменил немецкий орган фирмы «Э. Ф. Валькер», изготовленный в 1910 году для церкви Христа Спасителя при Евангелическом госпитале.
Инструмент уже не новый, однако звучит хорошо. Каждый день здесь проходят традиционные богослужения в сопровождении органной музыки. По воскресеньям молитвы читают на латыни и польском языке.
Где: Ковенский пер., 7
Когда: по субботам в 20:00 и воскресеньям в 16:00
Сколько: 700 рублей
Фото: vk.com/id6220077
Фото: kovensky.ru
Собор Успения Пресвятой Девы Марии
Раньше храм располагал органом немецкой фирмы «Э. Ф. Валькер». Инструмент прослужил приходу почти 60 лет, однако его ждала та же участь, которая постигла большинство органов в годы советской власти.
Богослужения возобновились в храме в 1997 году, когда община получила в подарок орган от католического прихода из Йоркшира – уникальный инструмент — романтический орган английской фирмы «Томас Хьюз».
В часовне установлен малый орган работы мастера Павла Чилина.
Где: 1-я Красноармейская ул., 11
Когда: по пятницам и субботам в 20:15
Сколько: 700 рублей
Фото: wikipedia.org