Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

Частное собрание императрицы Екатерины II со временем превратилось в один из величайших музеев мира. В Эрмитаже хранится более трех млн произведений искусства и памятников мировой культуры.

Чтобы осмотреть все его экспонаты, затрачивая хотя бы по одной минуте на каждый, понадобится более 11 лет. Рассмотрим самые главные.

Где: Дворцовая площадь, 2

Когда: ежедневно с 10:30 до 18:00; в среду и пятницу с 10:30 до 21:00; музей закрыт по понедельникам, 1 января, 9 мая

Сколько: от 250 рублей; бесплатно посетить музей можно в первый четверг каждого месяца с 10:30 до 17:00, 18 мая и 7 декабря

Мумия

Северная столица мировой рекордсмен по количеству мумифицированных трупов. Самая знаменитая мумия – тело древнеегипетского жреца Па-ди-иста – располагается в Египетском зале Эрмитажа. Мумия находится под футляром из специального стекла, чтобы избежать попадания воздуха под купол.

С мумией связана легенда: одна из смотрительниц зала рассказала о том, что за несколько дней до новолуния, весной 2004 года, на левом плече Па-ди-иста начала дергаться мышца. Спустя пару дней на том месте появился нарост величиной с грецкий орех, который начал «передвигаться» по руке вверх и вниз. Через неделю все прекратилось – опухоль исчезла сама по себе. Правда это или ложь – неизвестно.

Па-ди-ист не единственный мумифицированный мертвец в Эрмитаже. Всего в музее их хранится не меньше пяти.

Фото: web-kapiche.ru

Мадонны Леонардо да Винчи

В мире насчитывается 14 сохранившихся работ великого художника. В Эрмитаже находятся две его картины.

«Мадонна с цветком» – одна из первых работ Леонардо да Винчи. В галерее Уффици во Флоренции хранится рисунок с записью:«...бря 1478 года начал две Девы Марии». Считается, что одной из них является «Мадонна Бенуа», а второй «Мадонна с гвоздикой» из Мюнхена.

«Мадонну Бенуа» причисляют к ранним работам художника: она была написана в 1478-1480-х годах и предположительно осталась незавершенной. В 1914 году Эрмитаж купил ее у Марии Александровны, жены придворного архитектора Леонтия Бенуа.

Эта работа стала одним из ключевых произведений мастера и образцом для живописцев того времени: да Винчи писал шедевр масляными красками – и по его примеру их стали использовать другие художники.

Рядом с ней в Эрмитаже хранится «Мадонна Литта», которую музей выкупил в 1860-е годы у итальянского семейства Литта. Мнения искусствоведов относительно авторства картины расходятся. Часть их полагает, что картина принадлежит кисти одно из учеников великого художника. Эрмитаж, однако, настаивает на авторстве самого Леонардо да Винчи.

Фото: hellopiter.ru

Часы «Павлин»

Механическое приспособление придумали Джеймс Кокс и Фридрих Юри. В Россию оно попало благодаря Потемкину: он приобрел часы в подарок Екатерине II. К сожалению, фаворит императрицы так и не узнал, понравился ли ей дар, так как скончался до того, как часы были доставлены.

Сначала часы экспонировали в Таврическом дворце, а затем перевезли в Зимний, где они хранятся до сих пор. Дважды их ремонтировал Кулибин (во время перевозки часть деталей повредилась). Однако в целом уникальные часы дожили до наших дней без изменений: это единственный известный крупный механический прибор 18 века, который до сих пор не вышел из строя.

Фото: wikipedia.org

«Возвращение блудного сына» Рембрандта ван Рейна

Художник очень долго рисовал эту картину: первые наброски появились в 1630-1640-е годы, а готова она была только в 1660 году.

На ней изображен финальный эпизод притчи, когда блудный сын возвращается домой, «и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его», а его старший праведный брат, остававшийся с отцом, осердился и не хотел войти.

Фото: hermitagemuseum.org

«Даная» Рембрандта ван Рейна

Картину художник писал с двух женщин: с жены и любовницы, с которой художник связался после смерти супруги. На картине изображен тот момент древнегреческого мифа, когда Зевс пробрался к Данае в виде золотого дождя. В Россию «Даная» попала в 1772 году, когда ее купила Екатерина II.

Спустя двести лет с этой картиной случился акт музейного вандализма: литовец Бронюс Майгис облил ее серной кислотой и дважды повредил ножом. Как признался Майгис позже, данное действо было совершено по политическим мотивам.

Несмотря на то, что было повреждено 27% полотна, картину удалось полностью восстановить. Для предотвращения актов вандализма в настоящее время картина защищена бронированным стеклом.

Фото: hermitagemuseum.org

«Вечная весна» Огюста Родена

Скульптура была частью композиции «Врата ада» и долгое время располагалась у главных дверей французского Музея декоративно-прикладного искусства. Роден решил повторить часть своей работы, выполнив ее в том же стиле. Часть мраморной глыбы для скульптуры автор специально оставил необработанной, чтобы придать композиции большую естественность.

Скульптура «Вечная весна» находилась в коллекции российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева и была продана им на нью-йоркских торгах Sotheby’s 9 мая 2016 года за 20,4 млн долларов, установив аукционный рекорд цены на произведения этого мастера. Однако купил он ее ранее за 48,1 млн долларов.

Фото: wikipedia.org

«Танец» Анри Матисса

Русский коллекционер Сергей Щукин в 1908 году заказал Анри Матиссу три больших панно, которые должны были изображать танец, музыкантов и купание. «Купание» не было написано, а «Музыка» и особенно «Танец» – это уже в полный голос заявивший о себе гений Матисса. Щукин планировал украсить этими панно холл своего московского особняка. Это был первый крупный заказ в жизни Матисса, позволивший ему окончательно проститься с нехваткой средств.

Сергея Щукина долгое время называли «собирателем всякого хлама» и не разбирающимся в искусстве человеком. Самого автора публика и критики также не щадили. Сейчас же «Танец» считается одним из величайших произведений модернизма.

У «Танца» Матисса есть еще одна версия. Она находится в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА). Раймон Эсколье полагал, что это второй вариант «Танца», в котором Матисс превзошел чувственность и вакханские мотивы первой версии. Однако большинство исследователей сходятся на том, что это лишь набросок к настоящему панно, которое после революции было национализировано и передано в Эрмитаж, где находится и поныне.

Фото: artchive.ru

«Композиция VI» Василия Кандинского

Полотна одного из главных российских авангардистов висят в лучших музеях мира. Его картины смогут понять не все, однако, сложно найти другого такого мастера, чье искусство было бы настолько притягательно и загадочно одновременно.

В Эрмитаже есть целый зал, посвященный творчеству Кандинского. Главное полотно – «Композиция VI»: яркое, написанное размашистыми мазками, прекрасно отражающее бурное начало 20 века.

Полотно было создано в 1913 году в Мюнхене, где Кандинский вместе с другом Францем Марком создал художественное объединение «Синий всадник». Изначально автор хотел назвать полотно «Потоп», изобразив на нем через беспредметную живопись знаменитый библейскый сюжет. Позже Кандинский отказался от идеи дать имя своей шестой по счету Композиции, утверждая, что не было бы более грубой ошибки, чем навесить на полотно ярлык. Автор хотел дать возможность зрителю созидать, не будучи привязанным к какой бы то ни было программе.

Фото: muzei-mira.com