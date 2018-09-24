Где найти самые старые деревья Петербурга

В Петербурге огромное количество различных памятников архитектуры и арт-объектов, но есть и уникальные памятники живой природы. Мы решили выделить 9 мемориальных деревьев и мест, которые хранят историю Северной столицы.

Клен у Летнего дворца Петра

Первое почетное дерево в Летнем саду – клен у дворца Петра. Раньше здесь, в «Голландском саду», было много кленов, но из старожителей остался только он.

Для клена он имеет почтенный возраст. Если обычный дуб может простоять около семи веков, то клены в городских условиях очень редко доживают до 200 лет. Возраст дерева – 200 лет.

Где находится: наб. Кутузова, д. 2 (у Летнего дворца Петра)

Фото: wikipedia.org

Дуб в Летнем саду

Дуб, который пережил три наводнения, – «Царь-дерево». Он был посажен еще при Петре Первом во время становление города на Неве.

Сегодня стойкое дерево достигает трех с половиной метров в обхвате, у него есть собственный именной паспорт, а также почетное место в национальном реестре деревьев. Высота дерева примерно 38 метров, а возраст более 300 лет.

Где находится: наб. Кутузова, д. 2

Фото: nevnov.ru

Дуб в Михайловском саду

Раньше на месте сада располагалась шведская охотничья усадьба. Считается, что дерево было высажено здесь еще в те давние времена. Увидеть могучего великана можно на Масляном лугу сада.

Дуб также занимает место в национальном реестре деревьев России и носит звание памятника живой природы. Это самое старое дерево в Петербурге, ему примерно 360 лет.

Где находится: Михайловский сад

Фото: rosdrevo.ru

Дубы на Елагином острове

Два раскидистых дуба, чей возраст превышает 200-летний рубеж, можно найти на Елагином острове. Считается, что оба дерева были высажены в имении барона Шафирова еще в 18 веке.

Недавно дубы прошли курс «лечения» и продолжают радовать петербуржцев своим великолепием.

Где находится: Елагин остров, д. 4б

Фото: elaginpark.org

Потемкинский дуб

По легенде, князь Потемкин посадил его напротив своей усадьбы в угоду императрице. Причем дубу уже было 80 лет, он был привезен из Крыма. Екатерина II любила отдыхать в его тени во время путешествия по югу Российской империи.

Сегодня это уникальное дерево находится на грани уничтожения. В кроне дерева отчетливо видны засохшие ветви, а кора явно поражена паразитами. В поддержку долгожителя организовано целое общественное движение, однако должный уход дереву все еще не обеспечен.

Где находится: наб. реки Мойки, 108

Фото: vecherka-spb.ru

Дубы в парке Лесотехнической академии

Здесь сохранились два старинных дуба, которые были высажены еще в 30-е годы 19 века. Им примерно по 180 лет. Сегодня оба растения внесены в национальный реестр деревьев-долгожителей.

Где находится: Институтский пер., д. 5

Фото: wikipedia.org

Дуб в заказнике «Северное побережье Невской губы»

Могучий дуб был посажен на территории сегодняшнего заповедника еще в начале 18 века. Несмотря на трехсотлетний возраст дерево выглядит прекрасно: высота дуба составляет 21 метр, диаметр кроны – 25 метров, а его мощный ствол достигает полутора метров в обхвате.

Где находится: на территории района Лахта-Ольгино и поселка Лисий Нос

Фото: Балховитин Дмитрий

Парк «Дубки»

Считается, что дуб был любимым деревом Петра, а его древесина – незаменимым материалом в кораблестроении. Поэтому он сажал эти деревья повсюду. Парк «Дубки» также обязан своим существованием основателю Петербурга.

Возвращаясь с победой в Гангутской битве, царь остановился отдохнуть в тени дубовой рощи неподалеку от устья реки Сестры, а уже через три года по его приказу здесь было высажено несколько тысяч молодых деревьев. Возраст некоторых дубов в парке достигает 350 лет.

Где находится: Сестрорецк, Большой Литейный пер., д.37

Фото: tripadvisor.ru / @popovvr

Линдуловская роща



Интересы Петра не ограничивались одними только дубами. В 1738 году по его распоряжению на месте полей под Петербургом высадили первые семена архангельской лиственницы.

Посадки новых деревьев продолжаются здесь и по сей день. Исторические деревья парка пронумерованы специальными табличками. Линдуловская роща – один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится: Линдуловская (Корабельная) роща, Выборгский район, Ленинградская область

Фото: tripadvisor.ru / Карина Г.