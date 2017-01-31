Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

Особняк Ю.К. Добберт

Двухэтажный особняк на Большой Пушкарской улице появился в конце XIX века. Его создали на основе одноэтажной постройки, которая принадлежала тайному советнику К.К. Греффу. Позднее рижский архитектор Рейнберг перестроил ее для жены доктора медицины Добберта.

Фото: freelance.ru

Незадолго до революции особняк принадлежал торговому дому "Отто Кирхнер", в 1910-х годах он вошел в состав бумажной фабрики Отто Кирхнера, которая после национализации превратилась в НПО "Светоч". В советское время в особняке находился детский сад фабрики "Светоч", а после распада СССР — администрация ОАО "Светоч".

В настоящее время в особняке разместилась выставка, посвященная 70-летию хореографа Бориса Эйфмана. Здание сейчас входит в образовательный комплекс Академии танца Б. Эйфмана.

Где: Большая Пушкарская улица, 14

Фото: localway.ru

Дом княгини Кугушевой

Здание, напоминающее охотничий домик и барскую усадьбу XVII века, сделало востребованным архитектора Константина Прейса. Именно после этого проекта он стал главным архитектором Каменного острова.

Дом был построен по заказу княгини Марии Константиновны Кугушевой в 1985 году. После Октябрьской революции дачу отдали под коммунальные квартиры. Они были расселены в 1971 году, когда потребовался капитальный ремонт дома. После этого здание передали Санкт-Петербургской детской художественной школе им. Б. М. Кустодиева.

Где: Боковая аллея, 1

Фото: fotki.yandex.ru

Деревянный маяк в Кронштадте

В Кронштадте расположен один из немногих деревянных маяков, которые продолжают работать. Официально он считается резервным. Свет от безымянного маяка виден на расстоянии до 30 км. Он находится неподалеку от входа Петровского канала на пирсе, разделяющем Среднюю и Купеческую гавани города.

Маяк является одной из главных достопримечательностей города. В особенности его любят молодожены, которые устраивают на его фоне свадебные фотосессии.

Где: Кронштадт, Петровская пристань

Фото: nat-geo.ru

Храм Андрея Первозваного

Храм, построенный в начале XXI века архитектором Андреем Ротиновым, был возведен по древним канонам. Церковь занесена в Книгу рекордом Гиннеса как единственный в мире храм, который возведен на крошечном острове. Его фундаментом служит монолитная скала, выступающая из воды.

Андрей Первозванный был выбран покровителем церкви по той причине, что он считается покровителем моряков и рыбаков. Добраться до необычного храма, который находится на реке Вуокса, можно только на лодке.

Где: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково

Фото: windoftravel.org

Дача Г. Г. Бертлинга

Участком, на котором находится, владел Генрих Бертлинг, глава петербургского отделения фирмы "Зингер". Он выкупил территорию и решил перепланировать одно из зданий, а также надстроил второй этаж и обустроил территорию. У дома также появилась веранда и восьмигранная башня.

С 1921 по 1967 год в даче находился детский дом. Позднее в здании сделали музей Выборгской стороны. В 1998 году дом превратился в Детский центр исторического воспитания.

Где: Болотная улица, 13

Фото: sadogorodsad.ru

Приозерский железнодорожный вокзал

Вокзал остался одним из немногих деревянных зданий в центре Приозерска, которые дожили до наших дней. В 1941 году советские войска отступали из Кексгольма (прежнее название города) и подожгли город, чтобы не оставить его врагу. Железнодорожному вокзалу при этом удалось сохраниться.

В 2007-2008 годах была проведена реконструкция здания. Сейчас вокзал считается одной из главных достопримечательностей города.

Где: город Приозерск, Привокзальная улица, 3

Фото: spb-guide.ru

Особняк К. К. Экваля

Дом, построенный по заказу владельца чугунолитейного и механического завода К. К. Экваля, возвели в начале XX века. Он появился на территории завода.

Проект создал неизвестный на тот момент архитектор Федор Лидваль, который позднее стал автором гостиницы "Астория" на Исаакиевской площади и Толстовского дома на набережной реки Фонтанки.

Фото: pastfuture.ru

В настоящее время особняк Экваля, который остается одним из немногих сохранившихся зданий деревянного зодчества с стиле ранний модерн, пустует.

Где: Красногвардейский переулок, 15

Фото: opeterburge.ru

Особняк Н. Н. Струка

Автором особняка Н. Н. Струка стал Федор Карлович фон Пирвиц, архитектор немецкого происхождения. Николас Струк выбрал его, так как он сам был немцем. Здание отличается тем, что это редкий представитель особняков при промышленных предприятиях — оно является частью абразивного завода "Ильич".

Фото: wikimedia.org

В 2014 году в здании начались ремонтные работы по усилению сохранившихся конструкций крыши и стен, но в 2016 году часть особняка обрушилась.

Где: Красногвардейский переулок, 23

Фото: brick-doma.ru

Дача Громова

Посреди Лопухинского сада располагается двухэтажная деревянная усадьба, построенная в 1850 году архитектором Георгием Винтергальтером. Двумя годами ранее участок купил известный купец и меценат Василий Громов.

Сад не так давно реконструировали, высадив деревья, разбив клумбы и обустроив дорожки. Сама дача долгое время была заброшена и разрушается, на нижнем ярусе даже начали образовываться сталактиты. Особенно хорошо сохранились лепнина, камин и другие элементы декора, которые в советские годы просто заклеили обоями. В 2015 году началась разработка проекта реконструкции здания, ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Где: улица Академика Павлова, 13

Фото: mr7.ru

Особняк Э. Э. Бремме

Здание на 12-й линии Васильевского острова построили еще в первой половине XIX века, а затем оно несколько раз перестраивалось. В конце века рядом с особняком появились кирпичные корпуса химического завода Э. Э. Бремме.

Во времена блокады Ленинграда здесь было фармацевтическое предприятие, а в самом доме Бремме была открыта знаменитая "витаминная аптека".

Фото: fotki.yandex.ru

В середине 2000-х годов фабрику Бремме снесли, особняк также планировалось демонтировать. Но в 2015 году особняк внесли с реестр региональных памятников. Сейчас дом Бремме остается одним из двух сохранившихся деревянных зданий на Васильевском острове.

Где: 12-я линия В.О., 41

Фото: fiesta.city