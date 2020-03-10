Чёрные, двухцветные или с сыром: где в Петербурге съесть пельмени

«Пельмения»

«Пельмения» – одна из крупнейших в Петербурге сетей ресторанов с монокухней, то есть ориентированной на один вид еды. Найти заведения можно в разных частях центра Северной столицы.

В ассортименте «Пельмении» есть как пельмени, так и хинкали, равиоли и другие вида теста с самыми разными начинками. В том числе и необычные, вроде дим-самов с креветками и водяным каштаном или немецкого блюда маульташен.

Также в меню – безалкогольные и крепкие напитки, десерты и закуски.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 25; Разъезжая улица, 10; Кронверкский проспект, 55; Средний проспект В. О., 11; улица Марата, 8; Петровский проспект, 14

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 600 рублей

Фото: Instagram / @pelmenya.spb

«Первая пельменная на Невском»

Создатели «Первой пельменной» утверждают, что они занимаются «русской кухней, возрождающей вкус к родному и любимому столу, на который не хватает времени дома».

В кафе пельмени не только варят, но и жарят. Сделают это бесплатно, на выбор – кунжутное масло, растительное или сливочное.

Вкусные пельмени можно приготовить и у себя дома, здесь их продают в замороженном виде в пакетах по килограмму и по полкило. Стоимость начинается от 320 рублей, есть варианты с щукой, говядиной или, например, брынзой.

Официальная страница

Где: Невский проспект, 94

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей

Фото: Instagram / @belle_maru, @pervaya_pelmennaya

PeliBox

В PeliBox специализируются не только на продаже пельменей, но и на их доставке. Получить порцию блюда можно бесплатно примерно за час.

Попробовать можно пельмени с олениной, мраморной говядиной, с цыпленком, с индейкой, со свининой и говядиной, с телятиной и с бараниной. Есть и вареники с вегетарианскими начинками.

Также в PeliBox готовят и другую вкусную еду. Это и блинчики, и сырники, и мясные фрикадельки, и даже сырные палочки.

Официальный сайт

Где: Заневский проспект, 67 (ТРЦ «Заневский каскад»); Александровский парк, 4 (ТРЦ «Великан Парк»); Торфяная дорога, 4 (ТРЦ «Гулливер»)

Сколько: средний счёт – 600 рублей

Фото: Instagram / @cafe_pelibox

«Момо»

Пельмени в «Момо» готовят из фермерских продуктов по рецептам народов мира. Как и в «Пельмении», тут можно попробовать маульташен и гёдза.

Дети обрадуются цветным пельменям. Их готовят с помощью безопасных натуральных красителей.

В основном в меню кафе есть только блюда из теста с начинкой. Кроме них подают несколько видов супов и салатов и напитки.

Официальная страница

Где: Каменноостровский проспект, 40; ТРК «Мега Дыбенко»; Брантовская дорога, 3 (ТРЦ «Охта Молл»)

Сколько: средний счёт – 500 рублей

Фото: Instagram / @momo.spb

«Лепим и варим»

Московская сеть «Лепим и варим» уже несколько лет работает и в Петербурге. Полноценное кафе работает на улице Маяковского, а ещё одна точка находится в ТРК «Сити Молл».

Создатели сети утверждают, что хотят, «чтобы пельмени выбрались из гетто студенческих морозилок и прочно вошли в рацион современного человека».

В «Лепим и варим» бывают цветные и двухцветные пельмени, чёрные, а ещё вареники. Кстати, в кафе существует отличная акция – детей до 7 лет кормят бесплатно.

Официальный сайт

Где: улица Маяковского, 4; Коломяжский проспект, 17 (ТРК «Сити Молл»)

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @lepimivarimspb

«Пельменная №1»

В «Пельменной №1» вареники, драники, чебуреки и сами пельмени готовят только вручную. Порция домашних пельменей из свинины и говядины (14 штук) обойдётся в 229 рублей.

На завтрак в кафе подают каши, в том числе гречневую на молоке или рисовую, а также делают яичницу с сосиской (всего лишь за 59 рублей).

Пельменями меню не ограничивается. При желании можно заказать макароны с сыром, картофельное пюре или овощное рагу.

Официальный сайт

Где: набережная реки Карповки, 7; Финский переулок, 6

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Сколько: средний счёт – 350 рублей

Фото: Instagram / @pervaya_pelmennaya

«Отменная пельменная»

Пельменная на Петроградской стороне и неподалёку от Мариинского дворца устроена в старом и простом стиле. Здесь готовят больше десяти видов пельменей и вареников, есть и другая еда.

Частично «Отменная пельменная» работает и как бар. Но ночью наведаться сюда не получится, так как заведение закрывается в 11 часов вечера.

Совсем недавно пельменная отметила четырёхлетие. За это время в ней побывало много людей, в том числе и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Официальная страница

Где: улица Маркина, 6; улица Декабристов, 12;

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 1500 рублей

Фото: Instagram / @spbpelmen