  • 12 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 72.0201  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 81.7876  
Нефть($) 11.03.2020 35.73 5.40
Нефть(p) 11.03.2020 2216.39 +342.98

Чёрные, двухцветные или с сыром: где в Петербурге съесть пельмени

Автор:


© Фото: Instagram / @lepimivarim

Темы дня

Пельмени – настоящая классика очень простой, но в то же время вкусной и невредной еды. Их готовят с самыми разными начинками, да и цвет бывает разный – на любой вкус.

«Пельмения»

 

«Пельмения» – одна из крупнейших в Петербурге сетей ресторанов с монокухней, то есть ориентированной на один вид еды. Найти заведения можно в разных частях центра Северной столицы.

В ассортименте «Пельмении» есть как пельмени, так и хинкали, равиоли и другие вида теста с самыми разными начинками. В том числе и необычные, вроде дим-самов с креветками и водяным каштаном или немецкого блюда маульташен.

Также в меню – безалкогольные и крепкие напитки, десерты и закуски.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 25; Разъезжая улица, 10; Кронверкский проспект, 55; Средний проспект В. О., 11; улица Марата, 8; Петровский проспект, 14

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 600 рублей
Фото: Instagram / @pelmenya.spb
 

«Первая пельменная на Невском»

 

Создатели «Первой пельменной» утверждают, что они занимаются «русской кухней, возрождающей вкус к родному и любимому столу, на который не хватает времени дома».

В кафе пельмени не только варят, но и жарят. Сделают это бесплатно, на выбор – кунжутное масло, растительное или сливочное.

Вкусные пельмени можно приготовить и у себя дома, здесь их продают в замороженном виде в пакетах по килограмму и по полкило. Стоимость начинается от 320 рублей, есть варианты с щукой, говядиной или, например, брынзой.

Официальная страница

Где: Невский проспект, 94

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @belle_maru, @pervaya_pelmennaya
 

PeliBox

 

В PeliBox специализируются не только на продаже пельменей, но и на их доставке. Получить порцию блюда можно бесплатно примерно за час.

Попробовать можно пельмени с олениной, мраморной говядиной, с цыпленком, с индейкой, со свининой и говядиной, с телятиной и с бараниной. Есть и вареники с вегетарианскими начинками.

Также в PeliBox готовят и другую вкусную еду. Это и блинчики, и сырники, и мясные фрикадельки, и даже сырные палочки.

Официальный сайт

Где: Заневский проспект, 67 (ТРЦ «Заневский каскад»); Александровский парк, 4 (ТРЦ «Великан Парк»); Торфяная дорога, 4 (ТРЦ «Гулливер»)

Сколько: средний счёт – 600 рублей
Фото: Instagram / @cafe_pelibox
 

«Момо»

 

Пельмени в «Момо» готовят из фермерских продуктов по рецептам народов мира. Как и в «Пельмении», тут можно попробовать маульташен и гёдза.

Дети обрадуются цветным пельменям. Их готовят с помощью безопасных натуральных красителей.

В основном в меню кафе есть только блюда из теста с начинкой. Кроме них подают несколько видов супов и салатов и напитки.

Официальная страница

Где: Каменноостровский проспект, 40; ТРК «Мега Дыбенко»; Брантовская дорога, 3 (ТРЦ «Охта Молл»)

Сколько: средний счёт – 500 рублей
Фото: Instagram / @momo.spb
 

«Лепим и варим»

 

Московская сеть «Лепим и варим» уже несколько лет работает и в Петербурге. Полноценное кафе работает на улице Маяковского, а ещё одна точка находится в ТРК «Сити Молл».

Создатели сети утверждают, что хотят, «чтобы пельмени выбрались из гетто студенческих морозилок и прочно вошли в рацион современного человека».

В «Лепим и варим» бывают цветные и двухцветные пельмени, чёрные, а ещё вареники. Кстати, в кафе существует отличная акция – детей до 7 лет кормят бесплатно.

Официальный сайт

Где: улица Маяковского, 4; Коломяжский проспект, 17 (ТРК «Сити Молл»)

Сколько: средний счёт – 1000 рублей
Фото: Instagram / @lepimivarimspb
 

«Пельменная №1»

 

В «Пельменной №1» вареники, драники, чебуреки и сами пельмени готовят только вручную. Порция домашних пельменей из свинины и говядины (14 штук) обойдётся в 229 рублей.

На завтрак в кафе подают каши, в том числе гречневую на молоке или рисовую, а также делают яичницу с сосиской (всего лишь за 59 рублей).

Пельменями меню не ограничивается. При желании можно заказать макароны с сыром, картофельное пюре или овощное рагу.

Официальный сайт

Где: набережная реки Карповки, 7; Финский переулок, 6

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Сколько: средний счёт – 350 рублей
Фото: Instagram / @pervaya_pelmennaya
 

«Отменная пельменная»

 

Пельменная на Петроградской стороне и неподалёку от Мариинского дворца устроена в старом и простом стиле. Здесь готовят больше десяти видов пельменей и вареников, есть и другая еда.

Частично «Отменная пельменная» работает и как бар. Но ночью наведаться сюда не получится, так как заведение закрывается в 11 часов вечера.

Совсем недавно пельменная отметила четырёхлетие. За это время в ней побывало много людей, в том числе и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Официальная страница

Где: улица Маркина, 6; улица Декабристов, 12;

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 1500 рублей
Фото: Instagram / @spbpelmen
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram