Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

Stereo

Паб возле Свердловской набережной – новый проект пивоварни Bakunin, которой принадлежат несколько заведений в центре Петербурга.

Stereo специализируется на пиве, как разливном, так и бутылочном. Всего здесь есть несколько сотен позиций.

К напиткам подают неаполитанскую пиццу, в том числе с лососем, салаты или супы. В пабе проводят спортивные трансляции, лекции и другие мероприятия.

Официальный сайт

Где: Пискарёвский проспект, 1

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Сколько: средний счёт – 750 рублей

Фото: Instagram / @stereospb

«Сад»

Один из владельцев кафе с простым названием – главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Главной особенностью заведения сделали собственный яблоневый сад.

В основном блюда готовят из локальных продуктов. В меню можно найти мурманскую треску, фермерскую утку или ладожского судака.

В «Саду» также есть дровяная печь. На ней делают хлеб и основу для пиццы.

Официальный сайт

Где: Большая Зеленина улица, 23

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1500 рублей

Фото: Instagram / @gardenspb

«Эzo»

Закусочная с грузинскими блюдами работает на территории «Бертгольд-центра». Конечно, на кухне готовят несколько вариантов хачапури-лодочек.

Но это не всё. Есть хачапури-бургер, маленькие кебабы, печёные баклажаны и рулетики из них, сладости и другие вкусные блюда.

При желании прийти в «Эzо» можно вместе с собакой. Владельцы закусочной будут не против.

Официальная страница

Где: Гражданская улица, 13-15

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: Instagram / @kiseleva1103, @valentines.life

Oh, My Dog

Мест с хот-догами в Петербурге не так много, поэтому Oh, My Dog понравится всем любителям классического стритфуда.

Цены здесь невысокие. Обычный хот-дог стоит 200 рублей, вегетарианский – 290 рублей, а с чили и соусом барбекю – 350 рублей.

С полудня до четырёх часов дня подают обеды. За 290 рублей предлагают суп, хот-дог и напиток.

Официальная страница

Где: улица Восстания, 13

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 600 рублей

Фото: Instagram / @ohmydog.fanclub

Minimo

Милая кофейня в розовых тонах работает при салоне красоты. Minimo – отличное место для красивого селфи.



В наличии есть круассаны, эклеры, сырники, чизкейки. Фирменное блюдо – большая вафля, которая бывает сытной или сладкой.

Среди напитков есть классические виды кофе, раф, милкшейки, свежевыжатые соки, смузи, лимонады и чай.

Официальная страница

Где: Гороховая улица, 51

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Сколько: средний счёт – 400 рублей

Фото: Instagram / @minimo_coffee

Matisse

Ресторан-бар у «Достоевской» назван в честь французского художника. Стены заведения украшены репродукциями картин Анри Матисса, а также вырезками из журналов и другими фотографиями.

Цены в Matisse средние. Заказать 200 граммов овощей на пару можно за 150 рублей, а вок с говядиной стоит больше 600 рублей. Небольшой кусок лосося на гриле обойдётся в 1100 рублей.

Официальная страница

Где: Поварской переулок, 17

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 06:00, в субботу с 12:00 до 06:00, в воскресенье с 14:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 1100 рублей

Фото: Instagram / @matisse_restobar

Pane e Salame

Итальянский ресторан в районе Московского вокзала называется «Хлеб и Салями». Кухней заведует шеф-повар Паоло Маринуцци.

Место открылось недавно, но уже зарекомендовало себя качественной пиццей. Самая дешевая версия, с моцареллой и базиликом, стоит 380 рублей.

В Pane e Salame также можно насладиться лазаньей, салатами, пастой и десертами.

Официальный сайт

Где: Полтавский проезд, 2

Когда: с понедельника по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 13:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 900 рублей

Фото: Instagram / @lena.kuzm22, @lryaskova

Chocolate Bar Secret Garden

В здании ДК им. Ленсовета работает Chocolate Bar Secret Garden. Внутри кафе много живых растений.

Меню ориентировано на сладкоежек. Здесь полно десертов, вкусного кофе и других сладостей, которые помогут справиться с плохим настроением.

В Chocolate Bar Secret Garden можно и позавтракать. Подают салаты, омлеты, каши и сэндвичи.

Официальная страница

Где: Каменноостровский проспект, 42

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @alezhna_, @kamchh_