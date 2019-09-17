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Счастья много не бывает: где в Петербурге подают огромные блюда

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© Фото: Instagram / @mariepilipenko

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В кафе и ресторанах Северной столицы можно попробовать гигантскую пиццу, бургер с 12 котлетами и 60-сантиметровую шаверму.

Oversize

 

За действительно большой пиццей стоит отправиться в Oversize. Целое блюдо по форме напоминает обычный кусочек, однако его точно хватит минимум на двоих.

В Oversize есть акция, которую довольно сложно выполнить. Если съесть любую пиццу за 20 минут, то она будет бесплатной. Если не получится, то придётся заплатить вдвойне.

Пиццы готовят на любой вкус. Есть с морепродуктами, овощами, мясом и другими начинками. Также в Oversize есть салаты, супы, паста.

Официальный сайт

Где: Гражданская улица, 13/15

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Сколько: пицца от 990 рублей
Фото: Instagram / @oversize.pizza
 

«Лёгкое чувство голода»

 

Под названием «Лёгкое чувство голода» скрывается кафе, в котором можно купить шаверму длиной в 60 см. Есть классические варианты, а также для вегетарианцев.

Если 60-сантиметровая шаверма кажется слишком большой, то можно ограничиться версией в 30 см. Она стоит в два раза меньше длинной.

Также в меню «Лёгкого чувства голода» есть огромные бургеры, лапша, куриные стрипсы и другой фаст-фуд.

Официальная страница

Где: улица Чайковского, 23

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: шаверма 60 см – от 390 рублей
Фото: Instagram / @foodie_mlakva, @aumutbaeva
 

«Мясная лавка»

 

В «Мясной лавке» подают такой бургер, какого точно нет в других местах города. «Чемпион» состоит из 12 котлет, между которым лежит бекон. Всё это приправлено сыром чеддер.

Один бургер весит полтора килограмма, а стоит больше 4 тыс. рублей. Есть более скромный вариант «Чемпиона», в нём лишь шесть котлет.

Если на такие эксперименты решаться не хочется, то можно заказать более традиционные бургеры. Например, с белым шоколадом, ананасом или лисичками.

Официальная страница

Где: Вознесенский проспект, 18; улица Белинского, 6; Перекопская улица, 7; улица Ильюшина, 14

Когда: время работы зависит от заведения

Сколько: бургер из 12 котлет – 4490 рублей
Фото: Instagram / @m_lavka
 

Petrov-Vodkin

 

В Petrov-Vodkin порадуют кастрюлей борща. В ней хранится один литр супа. Борщ подают с ржаным хлебом, обычным салом, топлёным салом с чесноком и яблоком, а также с зелёным луком и острым перцем.

По желанию можно заказать суп с необычной услугой. Официанты могут подойти к вашему столику с бубнами и прокричать слово «Борщ». От такой подачи можно отказаться.

Также в Petrov-Vodkin ценят тапас-бар на русский манер с большим количеством закусок. Тут есть селёдка на ржаном хлебе с горчицей и яйцом или буженина с хреном и огурцом.

Официальный сайт

Где: Адмиралтейский проспект, 6

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: литр борща – 980 рублей
Фото: Instagram / @petrovvodkin.rest
 

Charlie

 

Сырник – это хорошо, а килограммовый сырник – очень хорошо. Такой есть в Charlie. В ресторане советуют заказывать их примерно на четверых. В одиночку с таким точно сложно справиться.

Украшают сырник клубничным соусом и томлёной клубникой. Приготовьтесь к тому, что будет сладко. Конечно, в меню Charlie есть много других блюд. Выбор в ресторане очень большой.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 54

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00

Сколько: килограммовый сырник – 1900 рублей
Фото: Instagram / @charlierestaurant
 

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