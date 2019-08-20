Топ-8 новых кафе и баров Петербурга

Cookshop. Crepes & Galettes

В кафе на Казанской готовят бретонские блины и галеты, которые делают из гречневой муки. Их подают с разными начинками – от сыра и ветчины до шпината и лосося.

Получить ещё большее наслаждение можно, взяв органический яблочный сидр. Это традиционный бретонский напиток, который служит отличным дополнением к галетам.

Среди других блюд – луковый суп, блины со сладкими начинками и филе курицы.

Официальная страница

Где: Казанская улица, 24

Когда: с понедельника по пятницу с 09:30 до 22:30, в субботу и воскресенье с 09:30 до 21:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @cookshop_cafe

Grill Wurst

Незамысловатое название сразу раскрывает концепцию заведения – колбаски на гриле. Они бывают из свинины, курицы и ягненка.

Вместо немецких колбасок можно заказать стейк с тушёной капустой, свиные ребрышки или селёдку из Голландии. Ещё в Grill Wurst в любое время подают завтраки.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 13

Когда: ежедневно с 09:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 900 рублей

Фото: grillwurst.ru

«VЛАVАШЕ»

Сеть стритфуд-кафе в основном работает на окраинах Петербурга и в пригородах вроде Петергофа. Но недавно ещё одна точка открылась на Садовой – напротив станции метро «Сенная площадь».

В ассортименте «VЛАVАШЕ» есть больше десяти видов шавермы. В фирменную кладут помидоры, морковь по-корейски и корнишоны, в тайскую – сладкий соус чили и паприку, а во фруктовую – банан, персик, «Нутеллу» и мяту.

Перекусить можно с помощью крем-супа или куриного супа и картофеля фри. Утолить жажду – с помощью домашнего лимонада или морса.

Официальная страница

Где: Садовая улица, 40

Когда: круглосуточно

Сколько: средний счёт – 210 рублей

Фото: vk.com/vsevlavashe

«108»

В заведении «108», которое работает в Новой Голландии, делают бургеры. Но вместо обычных котлет из фарша в них кладут полноценные продукты.



Например, есть бургеры с креветками, рваной свининой, филе курили или мясом с ребёр. Булочки здесь готовят самостоятельно.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @108.burgers

Animals

Ресторан на Некрасова открыла команда бара Union и кафе «Фартук». По словам руководства, проект был вдохновлён средиземноморскими заведениями.

В Animals можно отведать осьминога с молодым картофелем, теплого угря или спаржу с копчёной рыбой. Винная карта состоит из почти 150 позиций. Есть и крепкий алкоголь.

Официальная страница

Где: улица Некрасова, 60

Когда: ежедневно с 15:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 1200 рублей

Фото: Instagram / @youareanimals

«Бёреза и базилик»

Семейное кафе специализируется на вегетарианских пиццах. Их готовят на бездрожжевом тесте. Меню состоит из шести пицц. Среди добавок – грибы и оливки, кабачок, моцарелла и другие сыры.

«Разрабатываем безглютеновые пиццы, пиццу для веганов, вегетарианцев, для людей с разными предпочтениями во вкусе, но главное для тех, кто ценит высокую итальянскую кухню», – так описывают «Берёзу и базилик» владельцы.

Официальный сайт

Где: Итальянская улица, 37

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: средний счёт – 1000 рублей

Фото: Instagram / @berezaibazilik

«Футура»

Бистро работает на территории модного кластера «Ленполиграфмаш» на Петроградской стороне. В «Футуре» любят сезонные продукты и выпечку.

Несмотря на это, меню меняют только в зависимости от качества продуктов, а не календаря. При этом ингредиенты зачастую берут у местных производителей.

Посетители рекомендуют сосиски с маринованной капустой, хлеб на закваске и форель с соусом из крыжовника.

Официальная страница

Где: набережная реки Карповки, 5

Когда: с понедельника по пятницу с 10:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счёт – 700 рублей

Фото: facebook.com/futurabistro

«Гужва»

«Гужва» – бар с сербской уличной едой. Он работает в паре минут ходьбы от Рубинштейна и метро «Достоевская».

Если хотите попробовать классические чевапи, плескавицу или даже хот-дог по-сербски, то сюда обязательно стоит сходить. Здесь есть все вкусы страны с Балканского полуострова.

Конечно, не обошлось без ракии, сербских вин и других напитков.

Официальная страница

Где: Загородный проспект, 9

Когда: с понедельника по четверг с 07:30 до 00:00, в пятницу с 07:30 до 02:00, в субботу с 08:00 до 02:00, в воскресенье с 08:00 до 00:00

Сколько: средний счёт – 900 рублей

Фото: vk.com/guzvastreet