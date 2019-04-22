Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

«Пирамида»

В Летнем саду работают почти десять фонтанов. И неспроста – Петр I хотел превратить это место в сад фонтанов.

Увидеть «Пирамиду» можно на главной аллее. Его построили при императрице Екатерине I. Образом для композиции стал такой же фонтан в Петергофе.

Фото: pantv.livejournal.com

На площади Ленина

Фонтанный комплекс напротив Финляндского вокзала существует лишь полтора десятилетия. Ежедневно фонтаны начинают «танцевать» под музыку и свет. По будням комплекс включают в 12:00 до 21:40, по выходным – в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40.

Фото: Instagram / @taiskhmelevskaya, @itisanomen

В Александровском саду

Один из самых известных фонтанов Петербурга находится в Александровском саду у Адмиралтейства. Он ближе всех расположен к Дворцовой площади.

Изначально предполагалось, что фонтанов будет три, по количеству лучей, то есть центральных дорог – Невского проспекта, Вознесенского проспекта и Гороховой улицы. Однако проект не был полностью реализован.

Единственный фонтан запустили в 1879 году. В тот момент он был самым большим в городе.

Фото: Instagram / @petersquartet, @scrapgirlirena

«Шар»

Любимый петербуржцами и туристами фонтан на углу Невского и Малой Садовой появился совсем недавно, в 2000 году. Конструкция скопирована с фонтана в Петергофе, который работал еще во времена Екатерины II.

Шар из мрамора удерживают струи воды под большим давлением. Благодаря этому фигуру легко можно вращать рукой.

Фото: Instagram / @mir0lg, @panda_2704

В парке им. 300-летия Петербурга

Прогулочная зона в Приморском районе Петербурга, как можно догадаться, появилась в честь юбилея Северной столицы. На берегу Финского залива поставили декоративный маяк, а рядом обустроили каменный бассейн.

Фонтан выполнен в виде рыбы. По вечерам здесь включают подсветку, поэтому вид на Яхтенный мост и «Газпром Арену» становится еще более красивым.

Фото: vladimir-bad.livejournal.com

«Мальчик с уткой»

Фигура ребенка и утки – единственный востановленный фонтан старого парка.

Скульптура не раз становилась жертвой хулиганов. В 2008 году композицию похитили, оригинал так и не был найден. В фонтан же выливали моющее средство, из-за чего в нем образовывалось много пены.

Фото: citywalls.ru

В Большом парадном дворе Эрмитажа

Красивый фонтан спрятан и во дворе самого известного музея Северной столицы. Впервые он был установлен в конце XIX века. Со временем дорожки двора засыпали, а вода в нем перестала журчать.

Вновь фонтан включили к 300-летию Петербурга. К празднику его восстановили в рамках реконструкции.

Фото: 2gis.ru

В Казанском сквере

Напротив Казанского собора фонтан установили на рубеже XIX-XX веков. Планы о его создании ходили задолго до этого, но долгое время это не удавалось сделать.

На протяжении нескольких лет ближе к Новому году фонтан приобретает новый вид: его превращают в рождественский вертеп, изображающий появление на свет Иисуса Христа.

Фото: Владимир Станулевич

В Ново-Манежном сквере

На площади у Дома кино есть небольшой сквер, в котором фонтан заработал еще в 1879 году. Первая конструкция просуществовала недолго. Ее разобрали в 1912 году, после чего там поставили памятник Николаю Николаевичу Старшему, третьему сыну Николая I.

Фонтан вернулся на Манежную площадь лишь в конце века. В рамках реконструкции вид сквера стал приближен в версии 1900-х годов.

Фото: Instagram / @barabaha1, @taya_chizh

В Воронихинском сквере

Неподалеку от другой стороны Казанского собора стоит фонтан-поилка. Найти его можно у Воронихинской решетки в одноименном сквере.

Автором фонтана стал архитектор Тома де Томон. Изначально монумент находился по дороге из Петербурга в Царское Село, но в 30-е годы прошлого века его перенесли в сквер в центре города.

Изначально небольшой фонтан использовали как поилку для лошадей. Сейчас его по традиции включают одним из первых при начале сезона.

Фото: aroundcard.com