Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

Эклеры, круассаны или тирамису известны любителям сладкого не один век. Но фондан, возможно, самый популярный современный десерт, был придуман в 1980-х годах.

Автором необычного блюда был француз Мишель Бра, обладатель трех звезд по версии авторитетнейшего ресторанного рейтинга «Мишлен». Шеф-повар работал над фонданом два года. Некоторые критики считают, что рецепт появился раньше, а Бра лишь усложнил его. Авторство иногда приписывают шефу нью-йоркского ресторана Lafayette Жан-Джорджу Фонгерихтену, у которого фондан якобы получился по ошибке.

Сам Бра нисколько не сомневается, что шоколадный десерт был его заслугой. Он даже вспоминал, как у него возникла идея фондана после прогулки на лыжах с семьей.

«Мы сильно замерзли, а дома у камина приготовили горячий шоколад. И мне захотелось передать это состояние перехода от мороза к теплу, от холодного к горячему. Процесс поисков занял два года. Я имею в виду основной процесс, но в целом опыты длились почти пять лет до того момента, как я почувствовал – вот, это оно», – рассказывал шеф-повар в интервью журналу L’Officiel.

С первого взгляда фондан напоминает обычное бисквитное пирожное, однако весь секрет находится внутри. Оболочка кекса – твердая и хрустящая, а внутри него – жидкая сердцевина из густого теплого шоколада. Название десерта происходит от французского глагола «таять», которое описывает его главную особенность. В некоторых странах фондан называют по-другому, в том числе lava cake, то есть «кекс с лавой».

Фото: alen-rosso.ru

Par

В меню ресторанного проекта Par фондан занимает лишь небольшую часть. Среди других десертов здесь подают сорбет, чизкейки или, например, пахлаву.

Часть блюд из ресторана можно заказать на дом. В Par также есть деловые обеды по демократичным ценам, но с хорошим выбором еды.

Некоторые продукты готовят по технологии су-вид. Чай подают с учетом национальных традиций сервировки.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 40

Когда: с воскресенья по четверг с 11:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 06:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/spbpar

Artist

Рестобар Artist работает в креативном пространстве «Артмуза» на Васильевском острове, на третьем этаже комплекса.

Местный шеф-повар готовит изысканные горячие блюда, супы и закуски. В винной карте Artist есть несколько десятков вин из Европы и других уголков мира. Если хочется чего-то более крепкого, то можно взять виски или водку.

При необходимости руководство рестобара может помочь провести какое-нибудь мероприятие, даже съемку фильма.

Официальный сайт

Где: 13-я линия В. О., 70

Когда: ежедневно с 12:00 до 21:00

Сколько: средний счет – 800 рублей

Фото: artist.restaurant

Charlie

За кухню в гастрономическом кафе Charlie отвечает Юрий Манчук, сооснователь заведения. Им он управляет вместе с супругой Ириной.

Атмосфера кафе отсылает к США 30-х годов прошлого столетия. Название, по задумке авторов, также напоминает эпоху «Великого Гэтсби».

Меню Charlie не привязано к какому-то периоду истории. В кафе можно встретить как классические позиции, так и более современные блюда.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 54

Когда: с понедельника по четверг с 09:00 до 23:00, в пятницу с 09:00 до 02:00, в субботу с 10:00 до 02:00, в воскресенье с 10:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/charlierestaurant

Hamlet + Jacks

Hamlet + Jacks открыт в помещении, где раньше располагалась ювелирная мастерская. Владельцы ресторана не стали менять интерьер и даже восстановили некоторые элементы, в том числе витринные окна.

Меню заведения делится на две части – блюда, приготовленные только из продуктов российского произхождения, и еда, которую делают из любых ингредиентов.

По словам создателей Hamlet + Jacks, бренд-шеф вдохновляется путешествиями, искусством и музыкой в частности.

Официальный сайт

Где: Волынский переулок, 2

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: businessfm.demo2.ru

«Гастрономика»

Из окон ресторана «Гастрономика» открывается вид на окрестности улицы Марата, Стремянной улицы и Невского проспекта. Все благодаря удачному месторасположению – на шестом этаже ТЦ «Олимпик-Плаза».

Все блюда в «Гастрономике» готовят на открытой кухне, которая занимает около 400 кв. м. На втором этаже ресторана работает «всесезонная» терраса.

В ресторане нередко устраивают различные события, например, отмечают Масленицу или День святого Валентина.

Официальный сайт

Где: улица Марата, 5

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу с 11:00 до 01:00, в субботу с 12:00 до 01:00, в воскресенье с 12:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

Фото: vk.com/gastronomikarestaurant