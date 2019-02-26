Императорские подарки: шедевры музея Фаберже

Яйца Фаберже – уникальные произведения ювелирного искусства, которые петербургский мастер Карл Фаберже делал для императоров и их близких на протяжении нескольких десятилетий.

Всего было создано 71 яйцо. В Петербурге собрана самая большая коллекция в мире. В музее Фаберже на набережной реки Фонтанки хранятся девять императорских яиц.

Музей был основан в 2013 году в здании дворца Нарышкиных-Шуваловых. Коллекцию собрал миллиардер Виктор Вексельберг через свой культурно-исторический фонд «Связь времен».

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти яйцах, которые можно увидеть в музее Фаберже.

«Курочка»

В музее Фаберже можно увидеть первое пасхальное яйцо, созданное для императорской семьи. «Курочка» существует с 1885 года.

Подарок заказал Александр III для своей супруги Марии Федоровне. Она осталась довольна сувениром, поэтому Фаберже стал делать яйца на Пасху каждый год – до Октябрьской революции.

«Курочка» до 1917 года находилась в Аничковом дворце, а затем успело побывать в Европе, Нью-Йорке и в коллекции журнала Forbes.

Фото: fabergemuseum.ru

«Ренессанс»

Коробочка в виде горизонтального яйца была сделана на основе шкатулки амстердамского мастера Ле Роя, которая хранится в Дрездене.

Сюрприз, находившийся внутри яйца, давно утерян. В счете фирмы информация о нем по какой-то причине не была указана, поэтому специалисты до сих пор сомневаются, что же это было.

Историки считают, что в «Ренессансе» могло находиться украшение из жемчуга. Еще одна версия – внутрь могли положить яйцо «Воскресение Христово», которое идеально подходит по размеру и выполнено в схожем стиле.

Фото: fabergemuseum.ru

«Бутон розы»

Первый подарок Николая II своей жене Александре Федоровне изготовили в 1895 году. Его автором был Михаил Перхин, работавший под контролем Фаберже.

Внутри яйца находились два сюрприза – маленькая золотая корона, украшенная бриллиантами с рубинами, и кулон. Со временем они были утеряны, их так и не нашли.

Фото: fabergemuseum.ru

«Коронационное»

Пасхальные яйца нередко были приурочены к важным событиям жизни императорской семьи. Например, в 1897 году Георг Штейн создал миниатюрную копию кареты, которая участвовала в коронации Николая II.

У кареты открываются двери, крутятся колеса, а также выбрасываются подножки. Штейн работал над сюрпризом 15 месяцев – по 16 часов в сутки.

«Коронационное» яйцо считают одним из самых известных шедевров Фаберже. Его точная копия использовалась в фильме «Двенадцать друзей Оушена», главные герои которого собирались украсть эту драгоценность.

Фото: fabergemuseum.ru

«Орден святого Георгия»

Последним пасхальным подарком для императорской семьи стало яйцо «Орден святого Георгия», которое Николай II попросил сделать для своей матери.

На яйце нет драгоценных камней и сложных механизмов – в 1916 году лучшие мастера были призваны на фронты Первой мировой войны. Также считалось, что в сложное для страны время не стоит тратиться на излишества.

«Целую тебя трижды и благодарю тебя всем сердцем за твою милую карточку и прелестное яйцо с миниатюрами. Добрый Фаберже сам привез. Удивительно красиво. Очень грустно не быть вместе», – написала Мария Федоровна сыну.

Она не расставалась с подарком до своей смерти – императрица умерла в 1928 году.

Фото: fabergemuseum.ru