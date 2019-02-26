  • 27 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.2090  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.0148  
Нефть($) 26.02.2019 65.39 +1.11
Нефть(p) 26.02.2019 4321.74 +79.83

Императорские подарки: шедевры музея Фаберже

Автор:


© Фото: Instagram / @vormax79

Темы дня

«Коронационное», «Бутон розы» и другие яйца Фаберже – в материале «Санкт-Петербург.ру».

Яйца Фаберже – уникальные произведения ювелирного искусства, которые петербургский мастер Карл Фаберже делал для императоров и их близких на протяжении нескольких десятилетий.

Всего было создано 71 яйцо. В Петербурге собрана самая большая коллекция в мире. В музее Фаберже на набережной реки Фонтанки хранятся девять императорских яиц.

Музей был основан в 2013 году в здании дворца Нарышкиных-Шуваловых. Коллекцию собрал миллиардер Виктор Вексельберг через свой культурно-исторический фонд «Связь времен».

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти яйцах, которые можно увидеть в музее Фаберже.

 

«Курочка»

 

В музее Фаберже можно увидеть первое пасхальное яйцо, созданное для императорской семьи. «Курочка» существует с 1885 года.

Подарок заказал Александр III для своей супруги Марии Федоровне. Она осталась довольна сувениром, поэтому Фаберже стал делать яйца на Пасху каждый год – до Октябрьской революции.

«Курочка» до 1917 года находилась в Аничковом дворце, а затем успело побывать в Европе, Нью-Йорке и в коллекции журнала Forbes.

Фото: fabergemuseum.ru
 

«Ренессанс»

 

Коробочка в виде горизонтального яйца была сделана на основе шкатулки амстердамского мастера Ле Роя, которая хранится в Дрездене.

Сюрприз, находившийся внутри яйца, давно утерян. В счете фирмы информация о нем по какой-то причине не была указана, поэтому специалисты до сих пор сомневаются, что же это было.

Историки считают, что в «Ренессансе» могло находиться украшение из жемчуга. Еще одна версия – внутрь могли положить яйцо «Воскресение Христово», которое идеально подходит по размеру и выполнено в схожем стиле.

Фото: fabergemuseum.ru
 

«Бутон розы»

 

Первый подарок Николая II своей жене Александре Федоровне изготовили в 1895 году. Его автором был Михаил Перхин, работавший под контролем Фаберже.

Внутри яйца находились два сюрприза – маленькая золотая корона, украшенная бриллиантами с рубинами, и кулон. Со временем они были утеряны, их так и не нашли.

Фото: fabergemuseum.ru
 

«Коронационное»

 

Пасхальные яйца нередко были приурочены к важным событиям жизни императорской семьи. Например, в 1897 году Георг Штейн создал миниатюрную копию кареты, которая участвовала в коронации Николая II.

У кареты открываются двери, крутятся колеса, а также выбрасываются подножки. Штейн работал над сюрпризом 15 месяцев – по 16 часов в сутки.

«Коронационное» яйцо считают одним из самых известных шедевров Фаберже. Его точная копия использовалась в фильме «Двенадцать друзей Оушена», главные герои которого собирались украсть эту драгоценность.

Фото: fabergemuseum.ru
 

«Орден святого Георгия»

 

Последним пасхальным подарком для императорской семьи стало яйцо «Орден святого Георгия», которое Николай II попросил сделать для своей матери.

На яйце нет драгоценных камней и сложных механизмов – в 1916 году лучшие мастера были призваны на фронты Первой мировой войны. Также считалось, что в сложное для страны время не стоит тратиться на излишества.

«Целую тебя трижды и благодарю тебя всем сердцем за твою милую карточку и прелестное яйцо с миниатюрами. Добрый Фаберже сам привез. Удивительно красиво. Очень грустно не быть вместе», – написала Мария Федоровна сыну.

Она не расставалась с подарком до своей смерти – императрица умерла в 1928 году.

Фото: fabergemuseum.ru
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram