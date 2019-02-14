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Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

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© Фото: pgups.ru

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

«Борей»

 

Арт-центр «Борей» считается одним из старейших в Северной столице. Галерея была открыта в январе 1991 года.

В «Борее» проводят некоммерческие выставки и концерты, продают редкие книги и показывают классику мирового кинематографа. Также при центре работает кафе.

Показать свои произведения может практически любой художник. Руководство «Борея» принимает заявки на проведение выставок и выбирает понравившиеся варианты.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 58

Когда: со вторника по субботу с 12:00 до 20:00

Фото: Андрей Мышкин
 

Музей истории фотографии

 

Напротив музея на Петроградской стороне раньше находилась мастерская художника-авангардиста Михаила Матюшина.

В экспозиции МИФ, то есть Музея истории фотографии, собраны снимки и предметы самых разных эпох. Например, здесь расположена комната, стилизованная под фотоателье XIX века.

Посетители могут увидеть советские аппараты и камеры легендарной марки Leica, попасть в библиотеку и узнать о принципах работы фотографов в прошлом.

Официальный сайт

Где: улица Профессора Попова, 23

Когда: со вторника по субботу с 13:00 до 17:00
Фото: Катарина Рабош
 

Музей Русского географического общества

 

Штаб-квартира Русского географического общества работает в нескольких минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Здесь же открыт и музей.

Посетителям музея показывают документы, личные вещи и другие предметы, связанные со знаменитыми исследователями и путешественниками. Например, тут хранится шкатулка-секретер, которой Иван Крузенштерн пользовался в первом кругосветном путешествии.

Официальный сайт

Где: переулок Гривцова, 10

Когда: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00
Фото: Instagram / @ow.li, @ilya_a_lazarev
 

Музей-квартира Набокова

 

В доме на Большой Морской улице, которая в прошлом называлась в честь Герцена, Набоков родился в 1899 году и прожил 18 лет. Атмосферу этого места он описал в автобиографии и других произведениях, в том числе в «Защите Лужина».

Музей появился в 1998 году, за год до столетия со дня рождения культового писателя. К тому времени в доме практически не осталось никаких предметов, оставшихся с периода жизни Набокова, поэтому коллекцию собирали из всех возможных мест.

Экспозиция музея расширилась, когда музей стал частью факультета филологии и искусств СПбГУ.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 47

Когда: со вторника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 12:00 до 17:00
Фото: Instagram / @acciosophiii
 

Музей Петербургского государственного университета путей сообщения

 

В музее, который находится в исторических помещениях дворца Юсуповых, рассказывают не только об истории вуза, но и о развитии российской инженерной науки.

В экспозиции можно увидеть различные макеты, портреты ученых и инженеров, экспонаты, рассказывающие о создании железных дорог в стране, и другие интересные вещи.

Музей разделен на семь залов, причем в комплекс входит и кабинет Августина Бетанкура, автора Александровской колонны.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 115

Когда: понедельник, вторник и четверг с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:30

Фото: pgups.ru
 

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