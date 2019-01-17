Где в Петербурге сдать одежду для нуждающихся

«Лепта»

Благотворительный магазин принимает вещи в трех точках в Петербурге и в одной в Колпино. Также во многих районах есть специальные контейнеры, куда можно положить не только одежду, но и обувь, сумки или даже книги.

Товары раздают бесплатно пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. По социальной карте каждый человек может выбрать 2 кг вещей в месяц.

Часть предметов продают, чтобы направить прибыль на благотворительность. Помимо этого, вещи бесплатно дают благотворительным организациям, городским центрам социального обслуживания населения и нуждающимся семьям Ленинградской, Новгородкой и Псковской областей.

Официальный сайт

Где: Удельный проспект, 17; Московский проспект, 109; проспект Косыгина, 21; бульвар Трудящихся, 35, в Колпино

Фото: Instagram / @lepta_vintage

«Спасибо!»

«Спасибо» – это шесть благотворительных магазинов, в которым продают одежду, принимают и раздают ее.

С сетью сотрудничают центры социального обслуживания населения, администрации районов и городское управления МЧС. В пользу благотворительных фондов «Спасибо» передала более 18 млн рублей и 643 тонн вещей.

В магазинах и контейнерах можно оставить одежду как в хорошем, так и не очень состоянии. Непригодные вещи идут на переработку.

Официальный сайт

Где: Чкаловский проспект, 5; Гороховая улица, 50; Ковенский переулок, 23; 8-я линия В. О., 55; Нарвский проспект, 19; улица Маршала Говорова, 14

Фото: vk.com/sunnycute

«Перемолка»

В пунктах приема «Перемолка» можно сдать одежду и текстиль в любом состоянии. Подойдут даже вещи, которые уже не годятся для дальнейшего использования.

Специалисты перерабатывают товары в регенерированное волокно, которое затем может применяться в самых разных целях, в том числе для создания новой одежды или даже шумоизоляции.

Чистые вещи и обувь сотрудники раздают в пункте на Камской улице.

Официальный сайт

Где: набережная Обводного канала, 207

Фото: peremolka.ru

«Ночлежка»

Старейшая в России благотворительная организация, помогающая бездомным людям, работает почти 30 лет. За это время она оказала помощь тысячам нуждающихся.

Вещи можно сдать как в приют неподалеку от станции метро «Обводный канал», так и в контейнеры «Спасибо!». В самой «Ночлежке» принимают старые телефоны в рабочем состоянии, новое нижнее белье и продукты, не требующие приготовления.

Официальный сайт

Где: Боровая улица, 112Б

Фото: Татьяна Панкратова

«СПАтекс»

Под названием «СПАтекс» работает социальное предприятие Армии спасения, благотворительной христианской организации.

В магазине продают бывшие в употреблении вещи по минимальным ценам, а выручку направляют на помощь нуждающимся. Они также могут получить часть пожертвованной одежды бесплатно.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 44б

Фото: vk.com/club65440312