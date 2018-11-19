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Топ-5 самых старых зданий Петербурга

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© Фото: Instagram / @photo_glazunov

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Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

Домик Петра I

 

Здание у Невы возвели всего за пару дней в 1703 году. Его построили для основателя Северной столицы Петра Великого.

Первый дом императора в городе не отличается большими размерами. Он располагается на площади в 60 кв. метров.

Существует версия, что домик был разрушен в конце XVIII века во время наводнения, и его восстановили по поручению Екатерины Великой. Историки оспаривают теорию и считают, что здание дошло до наших дней практически в первоначальном виде.

Где: Петровская набережная, 6

Фото: Instagram / @812_olga
 

Летний дворец

 

Дворец, расположенный в Летнем саду, – еще одно императорское сооружение. Его построили по проекту Доменико Трезини.

Петр I начал жить здесь в 1712 году, хотя полностью дворец был готов два года спустя. Здание предназначалось для теплого времени года, поэтому стены в нем довольно тонкие.

В настоящее время дворец работает в качестве филиала Русского музея. После реставрации, завершившейся в 2017 году, была восстановлена атмосфера царского жилища начала XVIII века.

Где: Летний сад, 1Б

Фото: citywalls.ru
 

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры

 

Самым старым сохранившимся храмом Петербурга считается Благовещенская церковь в Александро-Невской лавре. Строительство завершилось в 1722 году.

В церкви погребены представители императорской семьи, а также государственные деятели и другие исторические личности. Здесь до конца XVIII века хранились останки Александра Невского, которые затем перенесли в основной собор.

Где: набережная реки Монастырки, 1

Фото: «Яндекс»
 

Меншиковский дворец

 

Дворец на Васильевском острове считается первым каменным зданием в Петербурге. Строительство началось в 1710 году и завершилось через четыре года. На протяжении последующих лет продолжались отделочные работы.

Сначала дворцом владел Александр Меншиков, первый генерал-губернатор Петербурга и сподвижник Петра Великого. После того, как князя обвинили в государственной измене, здание перестали использовать в качестве дворца.

Вскоре сооружение переделали для Сухопутного Шляхетского корпуса, который позднее стал называться Кадетским. Во второй половине XX века сотрудники Эрмитажа восстановили первоначальное убранство, дворец стал филиалом музея.

Где: Университетская набережная, 15

Фото: Валерий Глотов / citywalls.ru
 

Кунсткамера

 

Петр Великий в 1717 году увидел в Амстердаме музей Альберта Себа, который вдохновил его на создание «кабинета редкостей» в Северной столице. Кунсткамеру начали возводить в 1718 году, а достроили ее при Анне Иоановне в 1734 году.

По словам Михаила Ломоносова, император решил построить музей на берегу Невы, чтобы не него все «взирали, о науках помышляли и к ним бы любовию склонялись».

Сейчас Кунсткамера разделена на несколько зон, посвященных странам и частям света. Также в ней есть блоки, посвященные анатомическим отклонениям и истории русской науки XVIII века.

Где: Университетская набережная, 3
Фото: Instagram / @kirillpiter86, @alex_masterhapkido
 

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