Топ-5 самых старых зданий Петербурга

Домик Петра I
Здание у Невы возвели всего за пару дней в 1703 году. Его построили для основателя Северной столицы Петра Великого.
Первый дом императора в городе не отличается большими размерами. Он располагается на площади в 60 кв. метров.
Существует версия, что домик был разрушен в конце XVIII века во время наводнения, и его восстановили по поручению Екатерины Великой. Историки оспаривают теорию и считают, что здание дошло до наших дней практически в первоначальном виде.
Где: Петровская набережная, 6
Фото: Instagram / @812_olga
Летний дворец
Дворец, расположенный в Летнем саду, – еще одно императорское сооружение. Его построили по проекту Доменико Трезини.
Петр I начал жить здесь в 1712 году, хотя полностью дворец был готов два года спустя. Здание предназначалось для теплого времени года, поэтому стены в нем довольно тонкие.
В настоящее время дворец работает в качестве филиала Русского музея. После реставрации, завершившейся в 2017 году, была восстановлена атмосфера царского жилища начала XVIII века.
Где: Летний сад, 1Б
Фото: citywalls.ru
Благовещенская церковь Александро-Невской лавры
Самым старым сохранившимся храмом Петербурга считается Благовещенская церковь в Александро-Невской лавре. Строительство завершилось в 1722 году.
В церкви погребены представители императорской семьи, а также государственные деятели и другие исторические личности. Здесь до конца XVIII века хранились останки Александра Невского, которые затем перенесли в основной собор.
Где: набережная реки Монастырки, 1
Фото: «Яндекс»
Меншиковский дворец
Дворец на Васильевском острове считается первым каменным зданием в Петербурге. Строительство началось в 1710 году и завершилось через четыре года. На протяжении последующих лет продолжались отделочные работы.
Сначала дворцом владел Александр Меншиков, первый генерал-губернатор Петербурга и сподвижник Петра Великого. После того, как князя обвинили в государственной измене, здание перестали использовать в качестве дворца.
Вскоре сооружение переделали для Сухопутного Шляхетского корпуса, который позднее стал называться Кадетским. Во второй половине XX века сотрудники Эрмитажа восстановили первоначальное убранство, дворец стал филиалом музея.
Где: Университетская набережная, 15
Фото: Валерий Глотов / citywalls.ru
Кунсткамера
Петр Великий в 1717 году увидел в Амстердаме музей Альберта Себа, который вдохновил его на создание «кабинета редкостей» в Северной столице. Кунсткамеру начали возводить в 1718 году, а достроили ее при Анне Иоановне в 1734 году.
По словам Михаила Ломоносова, император решил построить музей на берегу Невы, чтобы не него все «взирали, о науках помышляли и к ним бы любовию склонялись».
Сейчас Кунсткамера разделена на несколько зон, посвященных странам и частям света. Также в ней есть блоки, посвященные анатомическим отклонениям и истории русской науки XVIII века.
Где: Университетская набережная, 3