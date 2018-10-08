Топ-5 чайных Петербурга для осенних холодов

Mickey & Monkeys

Заведение на пересечении Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова рассчитано более чем на сто человек. Большое пространство не мешает ресторану быть приятным местом для вечерних посиделок.

Согреться осенью можно малиновым чаем с базиликом и лимоном, таежным с черником или, например, ананасовым с мятой и лаймом.

Перекусить можно эклерами или чизкейками. Для полноценного приема пищи предусмотрено большое меню, в котором пита с говядиной и луком соседствует с гаспачо и супом фо-бо.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 27

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 01:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: Instagram / @alenaa_21

«Кашмир»

Количество сортов чая в индийском кафе переваливает за 50. Посетители могут заказать пуэр, улун, мате, ройбос или более традиционный чай.

По вечерам в «Кашмире» звучит живая индийская музыка. Еще одна особенность кафе – счет приносят в мешочках, в которых спрятаны записки с предсказаниями.

«Наше единственное стремление – сделать вас сытым и счастливым», – говорят создатели кафе.

Официальный сайт

Где: Большая Московская улица, 7

Когда: в понедельник с 13:00 до 02:00, во вторник и среду с 11:00 до 02:00, с четверга по субботу с 11:00 до 03:00, в воскресенье с 11:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: Instagram / @kashmir_teahouse

«Теура»

Кафе в центре Петербурга названо в честь Техуры, музы мастера постимпрессионизма Поля Гогена. На стенах здесь висят репродукции его картин.

Гостям предлагают больше 40 сортов чая. Кофе представлено меньше – около двух десятков видов.

При желании можно заказать кальян или попробовать блюда из авторского латиноамериканского меню Лазаро Родригеза Альфонсо. Тортильи, сырные шарики, чили кон карне, корзинки с кальмарами – часть еды, представленной в «Теуре».

Руководство кафе также предусмотрело пищу для вегетарианцев.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 9/3

Когда: ежедневно с 11:00 до 04:00

Сколько: средний счет – 1200 рублей

Фото: Instagram / @teura_rubinstein

«Чайный дом»

Гранд-кафе находится на одной из главных барных центров Петербурга – улице Рубинштейна. Несмотря на это, внутри «Чайного дома» царит уютная атмосфера.

Большая часть меню посвящена чаю, травяным и экзотическим напиткам. К ним можно взять различные десерты вроде медовика или тирамису.

В «Чайном доме» также есть горячие блюда и алкогольные напитки – вино, коктейли и крепкое спиртное.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 13

Когда: с воскресенья по среду с 13:00 до 02:00, с четверга по субботу с 13:00 до 04:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: Instagram / @chaj_dom

«Рубаи»

В кафе на набережной Фонтанки десятки видов не только чая, но и кофе. Сорта выбирали из стран со всего света.

Посетителям предлагают проведение китайской чайной церемонии. В «Рубаи» подчеркивают, что она действует успокаивающе для организма.

В меню также можно найти чайные коктейли и авторскую кухню Шри-Ланки. Здесь подают куриное филе в соусе карри, салат из булгура и другие изысканные блюда.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 40

Когда: ежедневно с 11:00 до 06:00

Сколько: средний счет – 1000 рублей

Фото: vk.com/mutualizm