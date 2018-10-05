Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с монокухней

Mashita

Заведение с японской кухней специализируется на пшеничной лапше рамен. Здесь подают большое количество ее разновидностей.

Можно выбрать лапшу с морепродуктами, с говядиной или проросшими бобами. Цены на блюда не превышают аналоги в других местах, а порции порадуют размерами – больше 500 граммов.

К супу можно заказать небольшие пельмешки с креветками, пирожки с мясной начинкой или салат их морской капусты.

Официальный сайт

Где: Каменноостровский проспект, 38/96; Загородный проспект, 15; Невский проспект, 60

Когда: ежедневно в 11:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 400-500 рублей

Фото: Instagram / @olyasamt

«Пельмения»

Первая «Пельмения» появилась в Казани, а вскоре сеть ресторанов пришла в Петербург. Сейчас в городе на Неве работают пять заведений в центре Северной столицы.

Название может ввести в заблуждение – в мюне есть не только пельмени в традиционном понимании, но и другие виды изделий из теста. Манты, хинкали, вареники и даже равиоли – это лишь часть блюд, представленных в «Пельмении».

При желании можно выбрать авторский соус, а в ожидании еды стоит заказать закуски вроде сельди или овощного ассорти. В случае необходимости все блюда можно взять с собой.

Официальный сайт

Где: Разъезжая улица, 10/15; набережная реки Фонтанки, 25; Кронверкский проспект, 55; Средний проспект В.О., 11; улица Марата, 8

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 400 рублей

Фото: Instagram / @pelmenya_spb

City Soup

В City Soup подают супы на любой вкус. Любителям классических блюд подойдет уха, а ценителям экзотики – кокосовый том-ка с креветками или густой чили кон карне.

Стоит учитывать, что супы подают в виде крема в стаканчике. Это помогает перекусить здоровой пищей даже на ходу.

«Создавая проект, мы хотели дать жителям любимого города самое лучшее – полезное, качественное и вкусное, создать альтернативу фастфуду», – заявила идеолог проекта Наталья Цибизова.

Официальный сайт

Где: набережная канала Грибоедова, 26; Лиговский проспект, 153

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: средний чек – 250 рублей

Фото: Instagram / @soupperia

Burger&Crab

Стритфуд-бар на Рубинштейна сделал акцент сразу на два блюда – бургерах и крабах. По словам создателей, они стремились довести качество приготовления еды до совершенства.

В меню есть почти по десять разновидностей блюд из краба и бургеров. Например, можно попробовать равиоли с крабом и крабовые пончики, салаты или взять бургер с бараниной и мягким сыром.

«Мы верим, что у нас получился интересный компромисс между широким меню и монопродуктовой концепцией», – сказали основатели Burger&Crab.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 40

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 03:00

Сколько: средний счет – от 700 до 1000 рублей

Фото: Instagram / @burgerandcrab

Пышечная на Конюшенной

Заведение на Большой Конюшенной – легенда Петербурга. Пышки здесь подают с 1958 года.

Выбор тут небольшой, но в пышечную приходят не сколько ради еды, а за атмосферой. Посетителей привлекают и низкие цены – чтобы наесться, достаточно всего лишь 100 рублей.

В пышечной не принимают карты, а за большинством столов приходится стоять. Несмотря на это, поток гостей остается высоким на протяжении нескольких десятилетий.

Где: Большая Конюшенная улица, 25

Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00

Сколько: средний чек – 100 рублей

Фото: Instagram / @pyshki_u_dlt