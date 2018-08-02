Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

«Северный склон»

Курорт «Северный склон» находится неподалеку от Петербурга – в поселке Токсово. Коттеджи на двух-трех человек – одноэтажные домики с комфортабельными условиями. В них есть двухспальная кровать, раскладной диван и даже камин.

Для удобства отдыхающих предусмотрены холодильник, электрочайник, чайная посуда, тумбочки, телевизор, туалет и душевая кабина. В комплексе можно поиграть в бильярд, сходить в баню или сауну, сыграть в баскетбол или волейбол и отдохнуть на теннисном корте. Более экстремальные ощущения можно получить на площадке для пейнтбола.

Залог для небольшого коттеджа – 2000 рублей. Водители могут оставить транспорт на бесплатной парковке.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, Офицерская улица, 17

Сколько: в будни – 3000 рублей, в выходные – 5000 рублей

Фото: sevsklon.spb.ru

«Черника»

Коттеджи «Черники» находятся неподалеку от курорта «Игора». Парам здесь предлагают небольшие коттеджи, которые, несмотря на невысокую стоимость, оборудованы всеми удобствами.

Домики, предназначенные для двух человек, подойдут даже для длительного проживания. В каждом коттедже есть собственная кухня с плитой и холодильником, душ, телевизор, а рядом с ними – парковочные места.

Любители шашлыков могут бесплатно воспользоваться мангалом и беседкой. На территории «Черники» можно показаться на велосипеде, загорать и просто наслаждаться природой. Неподалеку находится озеро «Игора», где можно искупаться.

При заезде требуется залог. Чтобы снять коттедж на двоих, требуется оставить 2 тыс. рублей.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение

Сколько: с воскресенья по четверг – 3500 рублей в сутки, в пятницу и субботу – 4500 рублей в сутки

Фото: черника-коттеджи.рф

«Самая Ладога»

В «Самой Ладоге» есть коттеджи для компаний, а парам и семьям с маленькими детьми отлично подойдет номер-студия в мини-гостинице. Из окон каждого номера открывается прекрасный вид на Ладогу.

Гостям предлагают спальную с двухместной кроватью и телевизором и ванную комнату с теплым полом и душевой. В зоне кухни находится микроволновка, плита, чайник, холодильник и полный набор необходимой посуды, а отдохнуть там можно в кресле-кровати. Приготовить шашлыки можно в специальных беседках.

В комплексе выдают на прокат лодки и катамараны, роликовые коньки, велосипеды и квадроциклы. При желании можно заказать прогулку на катере по Ладоге.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское городское поселение, поселок Сторожевое

Сколько: в будни – 3500 рублей, в выходные – 4500 рублей

Фото: samayaladoga.ru

«Красное озеро»

В санатории «Красное озеро», который также работает в качестве горнолыжного курорта, есть коттеджи для двух человек как с детьми, так и без. В них есть мини-кухня с холодильником, чайником и микроволновкой, двуспальная кровать, шкаф-гардероб. В ванной комнате установлен туалет и душ, а высушить волосы можно с помощью фена.

В стоимость проживания входит парковка, рассчитанная на 400 мест, а также сауна Помимо этого, бесплатно предоставляются беседки и мангалы для шашлыков.

С пятницы по воскресенье снять коттедж можно только на двое суток. В качестве залога требуется паспорт или водительское удостоверение.

В «Красном озере» также расположено кафе и ресторан с русской и европейской кухней. Дети могут отдыхать на детской площадке.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Выборгский район, Красносельское сельское поселение

Сколько: в будни – 2600 рублей в сутки, в выходные – 4500 рублей в сутки

Фото: krasnoeozero.ru

«Большие камни»

База отдыха расположена на берегу реки Вуокса. «Большие камни» понравятся не только комфортом, но и природой Карельского перешейка.

Коттеджи для пар оборудованы холлом с кухонной зоной, спальней с двухместной софой и необходимыми принадлежностями. В ванной есть душ с раковиной, а на пороге дома – веранда с мангалом.

В «Большим камнях» можно взять на прокат лодки, каяки и палатки. Вечером в выходные в местном кафе работает караоке. Стоянка автомобиля обойдется в 200 рублей в сутки.

Официальный сайт

Где: Ленинградская область, Приозерский район, деревня Кротово

Сколько: с понедельника по четверг – 3000 рублей в сутки, с пятницы по воскресенье – 5000 рублей в сутки

Фото: bazakamni.ru