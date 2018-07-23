Как Каспаров: топ-5 шахматных школ и клубов Петербурга

«Овертайм»

Клуб существует уже шесть лет – он открылся в июле 2012 года. Любителей шахмат порадует удобное месторасположение, поскольку «Овертайм» находится в паре минут ходьбы от станции метро «Адмиралтейская».

Здесь регулярно устраиваются турниры по блицу, быстрым и классическим шахматам. Крупные городские соревнования нередко транслируются онлайн.

В просторном посещении «Овертайма» можно встретить детей и игроков в возрасте, которые поводят время за шахматами или отдыхают с чашкой кофе.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 20

Фото: pixabay.com

«Бобби Фишер»

Шахматный клуб, названный в честь одного из самых известных гроссмейстеров в истории, приглашает сразиться всех желающих, вне зависимости от уровня и стиля игры.

В «Бобби Фишере» не учат азам шахмат, но всегда помогут найти достойного соперника. Комфортно себя будут чувствовать игроки, которые еще не совсем уверены в своих силах.

Постоянного места встреч у клуба нет. В теплое время года шахматисты собираются в Новой Голландии под открытым небом каждое второе воскресенье месяца в 16:00. В другие сезоны «Бобби Фишер» располагается в барах и других популярных местах Северной столицы.

Официальная страница

Где: в Новой Голландии, барах и ресторанах

Фото: vk.com/bobbyfischer_chessclub

«Русская шахматная школа»

Сеть школ, существующая не только в Петербурге, но и других городах, учит дошкольников, детей постарше и даже взрослых. Заниматься с профессионалами можно вживую или в онлайн-режиме в составе групп или индивидуально.

Педагоги работают с любыми учениками. Начинающим шахматистам объяснят основы, а опытные игроки смогут узнать различные нюансы, чтобы повысить свой уровень мастерства и стать гроссмейстером.

Ученики регулярно участвуют в турнирах, которые устраивает школа, и в других соревнованиях. Руководство обещает, что высоких результатов воспитанники начнут добиваться в самые краткие сроки.

Официальный сайт

Где: Коломяжский проспект, 15, корпус 2

Фото: vk.com/chessrussian

Corona

Клуб единоборств – не самое обычное место для шахмат, но игра за доской, как и боевые искусства, помогает развивать стратегическое мышление.

В секции могут заниматься игроки любого уровня подготовки. Учить их будет профессионал с 25-летним стажем.

Ничто не мешает совмещать шахматы с единоборствами – в Corona преподают айкидо, кикбоксинг, грэпплинг и другие виды спота.

Официальный сайт

Где: проспект Славы, 55

Фото: pixabay.com

«Нобель-клуб»

В клубе в Выборгском районе Петербурга проводят индивидуальные и групповые занятия для детей и взрослых. Учеников обучает Дарья Семенова, которая неоднократно занимала призовые места на городских и российских соревнованиях.

Особое внимание педагог уделяет детям. Дарья сопровождает юных шахматистов на турниры, где помогает им добиваться высоких результатов, а после соревнований – разбирает с ними партии.

Официальная страница

Где: Нейшлотский переулок, 11

Фото: vk.com/nobelclub