«На флейте водосточных труб»: места Маяковского в Петербурге

Гостиница «Пале-Рояль»

В здании на углу Пушкинской улицы и Кузнечного переулка поэт поселился, когда приехал в Северную столицу из Москвы в 1913 году. Помимо Маяковского, в гостинице нередко останавливались другие деятели культуры, в том числе Антон Чехов.

Находясь в «Пале-Рояль», Маяковский не раз просил мать прислать ему денег. Вскоре он поселился на Надеждинской улице, которая в 1936 получила имя поэта.

Где: Пушкинская улица, 20

Фото: citywalls.ru

Дом Маяковского

Футурист жил в доме No52 по Надеждинской улице с 1915 по 1918 год. На фасаде здания висит мемориальная доска Гостиница «Пале-Рояль» памяти поэта.

Маяковский снимал комнату на пятом этаже, где написал несколько поэм, в том числе «Человек» и «Флейта-позвоночник».

Где: улица Маяковского, 52

Фото: spb-guide.livejournal.com, majakovsky.kkult.gov.spb.ru

Кафе «Бродячая собака»

Литературно-артистическое кабаре существовало меньше трех с половиной лет и осталось в истории как один из главных центров культурной жизни Серебряного века.

В «Бродячей собаке» успели побывать Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Анна Ахматова и другие классики русской литературы.

В 1915 году, незадолго до закрытия кафе, Маяковский прочитал в нем стихотворение «Вам!». Поэт не только выступал со своими произведениями, но и слушал чужие стихи.

«Бродячая собака» возродилась на том же месте лишь в XXI веке, где существует и в настоящее время.

Где: Итальянская улица, 4

Фото: Instagram / @il_piu_amato_

Дом печати

Особняк на Фонтанке был важным местом для творческой интеллигенции Ленинграда во второй половине 1920-х годов. Тут выступали представители Объединения реального искусства (ОБЭРИУ), в состав которого входил Даниил Хармс.

В марте 1930 года, за месяц до своей смерти, Маяковский устроил здесь выставку, посвященную 20-летию своего творчества. Выступление в Доме работников печати стало последним для поэта в городе на Неве.

Где: набережная реки Фонтанки, 7

Фото: kartarf.ru

Дом Бриков

Некоторое время Маяковский жил на улице Жуковского в квартире Лили Брик и ее мужа Осипа. Лиля была главной женщиной в жизни поэта, который посвятил ей ряд своих произведений.

Брик считала, что страдания помогают Владимиру писать хорошие стихи. Часть своих переживаний Маяковский вылил в поэме «Флейта-позвоночник».

Где: улица Жуковского, 7

Фото: citywalls.ru

Троицкий театр

На месте нынешнего Малого драматического театра раньше располагался Троицкий театр. Площадка на улице Рубинштейна, которая в начале прошлого века называлась Троицкой, стала местом одного из первых выступлений Маяковского.

Здесь поэт произнес знаменитый манифест «Пощечина общественному вкусу», в котором призывается бросить Пушкина, Достоевского и Толстого с «парахода современности». Скандальное выступление быстро прославило молодого Маяковского в 1913 году.

Где: улица Рубинштейна, 18

Фото: Instagram / @denisa_argen

Станция метро «Маяковская»

Станция «зеленой» ветки петербургского метро была построена через 37 лет после смерти поэта, в 1967 году. Она расположена на углу Невского проспекта и улицы Марата напротив улицы Маяковского.

Стены станции представляют собой красные, на одной из которых изображен портрет Маяковского. Перед входом в зал с эскалаторами на стене изображен поэт и его стихи.

Фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»