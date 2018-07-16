Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

«Необычные дворы и парадные Петербурга»

Северная столица славится не только архитектурой и историческими зданиями, но и тем, что скрыто за ними и внутри них. Романтика дворов и подъездов привлекает немало горожан и туристов, которые хотят увидеть Петербург изнутри.

Экскурсоводы во время прогулки расскажут о центральной части города и покажут доходный дом Елисеева, Толстовский дом и другие знаменитые здания, в том числе «Дом-пряник».

Маршрут экскурсии при этом проходит не только по красивым местам, но и стршным, без которых облик центра Петербурга, как и знакомство с ним, не будет полным.

Купить билет на экскурсию «Необычные дворы и парадные Петербурга»

Где: станция метро «Владимирская»

Когда: в любой день, длительность – 2 часа

Сколько: дети до 10 лет включительно – 615 рублей, взрослые – 780 рублей

Фото: Instagram / @serg_petrof

«Крыши Петербурга»

Как и дворы с парадными, крыши домов создают романтичный образ Петербурга. Они позволяют увидеть город с необычного ракурса и посмотреть с высоты на ключевые постройки – например, Троицкий мост, Спас на Крови, Исаакиевский собор.

Отдельное внимание будет уделено истории города и жизни руферов, которые исследуют старинные здания. На экскурсии расскажут об опасностях, подводных камнях и секретах проникновения в кажущиеся неприступными парадные и обзорные точки.

Организаторы предусмотрели максимальную безопасность во время прогулок. Экскурсии проводят профессионалы, а все крыши оборудованы защитными бортиками. При этом участникам обязательно нужно надеть удобную одежду и нескользящую обувь без каблука.

На экскурсию не пустят детей младше 11 лет и людей в нетрезвом виде.

Купить билет на экскурсию «Крыши Петербурга»

Где: станция метро «Невский проспект»

Когда: в любой день, длительность – 1 час

Сколько: от 790 рублей

Фото: Instagram / @_olya.petrova_, @nudaaash

«Невский проспект: дом за домом» с Раснером

Главная улица Петербурга – не самое оригинальное место для прогулок, но Невский проспект откроется с новой стороны при помощи Вячеслава Раснера. Краевед и экс-учитель – бывший бездомный, который благодаря волонтерам «Ночлежки» снова стал экскурсоводом.

Вячеслав Романович рассказывает желающим историю каждого дома правой стороны проспекта от начала до Малой Морской улицы. Он знает много интересных и познавательных фактов о самом сердце города на Неве.

Работа экскурсоводом помогла Раснеру выйти из трудной жизненной ситуации. Несмотря на свой возраст, он полон энергии, которой обязательно зарядит всех слушателей.

Купить билет на экскурсию «Невский проспект: дом за домом»

Где: станция метро «Адмиралтейская»

Когда: в любой день, длительность – 1 час

Сколько: 850 рублей

Фото: vk.com/zaka_spb

«Прогулка на мотоцикле»

Экскурсия на байках станет отличным вариантом для петербуржцев, которые хотят увидеть Северную столицу на большой скорости и при этом прокатиться на мотоцикле.

За поездку отвечают профессиональные водители, поэтому за безопасность не стоит волноваться. Каждому человеку также выдадут шлем, перчатки и защиту для спины. На каждом байке может, помимо водителя, ехать только один пассажир весом до 80 кг и старше 12 лет.

Маршрут каждой экскурсии индивидуален. За 30 минут можно увидеть мосты, Эрмитаж, Исаакиевский собор или другие символы Петербурга.

Купить билет на экскурсию «Прогулка на мотоцикле»

Где: площадь Островского, 6

Когда: в любой день, длительность – 30 минут

Сколько: 1200 рублей

Фото: pixabay.com

«Ползком по клубам и барам»

Центр Петербурга переполнен барами и клубами, где ночная жизнь не останавливается даже в будни. За последние два десятка лет в городе сформировалась целая городская субкультура ночных баров, клубов и арт-кафе, часть из которых даже не имеет вывески на входной двери или страницы в интернете.

Узнать об истории культовых и недавно открытых мест и попробовать в них фирменные шоты можно за один вечер. В программу также входит мастер-класс по игре в кикер, одну из самых популярных развлечений в барах.

За шесть часов, что идет экскурсия, можно узнать подробности о клубной культуре в Петербурге и, возможно, найти спутников и компаньонов для дальнейших ночных гуляний в Северной столице.

Купить билет на экскурсию «Ползком по клубам и барам»

Где: станция метро «Площадь Восстания»

Когда: в любой день, длительность – 6 часов

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/xronikibar