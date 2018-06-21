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В домике: топ-5 зоогостиниц Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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Бывают ситуации, когда кошку или другого питомца не с кем оставить дома. «Санкт-Петербург.ру» выбрал несколько хороших отелей, где животные смогут пожить с комфортом и без хозяев.

«Питомцы в радости»

 

Зоогостиница будет удобна для жителей центральной части Северной столицы. Она находится неподалеку от станции метро «Балтийская» и работает круглосуточно.

Чтобы хозяева могли не беспокоиться за своих любимцев, персонал «Питомцев в радости» может оправлять фото- или видео с животными в качестве отчета. Руководство обещает, что все представители фауны будут находиться под тщательным контролем профессионалов.

Животным предоставляют удобные вольеры классов эконом или комфорт. Оборудование в помещениях обеспечивает комфортную температуру воздуха для ваших любимцев.

Официальная страница

Где: улица Лабутина, 8

Сколько: мелкие животные – 200 рублей, кошки – от 300 рублей, собаки – 600

Фото: vk.com/pitomcivradosti
 

«Мяухаус»

 

В «Мяухаусе» неподалеку от станции метро «Пионерская» есть все необходимое для комфортного содержания животных. Например, продуманные уютные номера с раздельными зонами для еды и туалета, специальная система вентиляции, панорамное окно, места для игр и противопожарная система.

Проживание здесь считают по ночам, поэтому время въезда или выезда питомца не повлияет на стоимость. Прежде, чем приехать в зоогостиницу, нужно связаться с администрацией.

В «Мяухаусе» предупреждают, что слишком маленьких животных здесь не принимают. Возрастное ограничение – не младше трех месяцев.

Официальная страница

Где: улица Матроса Железняка, 57А

Сколько: 400 рублей

Фото: vk.com/meowhouse
 

«Лунный кот»

 

Гостиница для кошек принимает не только усатых-полосатых, но и мелких домашних животных.

На выбор здесь предлагают две категории номеров для кошек – стандарт и люкс. Они отличаются размерами и количеством секций – люкс шире, выше и имеет три секции – для туалета, обеда и отдыха, тогда как в стандартном номере обеденная зона совмещена со спальней.

Номера расположены в просторном, теплом и светлом помещении с хорошей вентиляцией. После каждого постояльца номер убирается и дезинфицируется. Воздух в зоогостинице регулярно обеззараживается ультрафиолетовыми лампами.

Если при заселении у кошки имеется ветеринарная справка о наличии прививок, она будет ежедневно прогуливаться в специальной игровой зоне, где есть все необходимое для развлечений. В случае непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем животного, помощь ему окажут профессиональные ветеринары.

Официальный сайт

Где: Курляндская улица, 23Б

Сколько: мелкие животные – 150 рублей, кошки – от 350 рублей

Фото: vk.com/mooncathotel
 

«Пушистый друг»

 

Руководство «Пушистого друга» уделяет особое внимание психологическому состоянию животных – их держат на расстоянии друг от друга.

Питомцы могут не только пожить в зоогостинице, но и провести время с пользой, например, по желанию хозяина они пройдут нужную процедуру: чистку зубов, стрижку когтей, квалифицированного парикмахера или ветеринарного врача.

Кошек и мелких животных держат в помещении на Васильевском острове, а собак – в загородном доме с территорией в 5 тыс. кв. метров. Собаки смогут дышать свежим воздухом и гулять не безопасной площадке.

В «Пушистом друге» принимают собак любых пород. В отдельных случаях животных могут взять на пожизненное содержание.

Официальный сайт

Где: гостиница для кошек, грызунов и птиц – улица Опочинина, 16; для собак – Ленинградская область, Волосовский район, деревня Заполье, дом 48А

Сколько: грызуны – 100 рублей, мелкие животные – 300 рублей, собаки – от 400 рублей

Фото: vk.com/1pushistik
 

«Котэ»

 

В «Котэ» на Васильевском острое берут кошек и мелких животных, поэтому владельцам собак придется обратиться в другое место. В администрации зоогостиницы подчеркивают, что персонал «относится к котикам как к детям».

В отеле есть три класса домиков. В экономе – три яруса, разделение зон отдыха, питания и туалета. Комфорт больше, чем эконом, а в остальном соответствует эконому. Люкс – это два полноценных номера эконом-класса, соединенных вместе.

В стоимость проживания входит питание по индивидуальной схеме, своевременный уход, прогулки и игры, также предлагаются дополнительные услуги. Сотрудники «Котэ» будут постоянно публиковать фотоотчеты о жизни животных после их заселения.

Официальный сайт

Где: Большой проспект В.О., 89

Сколько: мелкие животные – от 100 рублей, кошки – от 320 рублей

Фото: Instagram / @otelkote
 

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