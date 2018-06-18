Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

В Северную столицу вернулась жара. Столбик термометра поднимается до 26 градусов, поэтому жители и гости Петербурга ищут способы освежиться.

Лучший из них – искупаться, однако Роспотребнадзор в мае заявил, что в городе на Неве нет ни одного места, где можно было бы поплавать без страха подцепить инфекцию. Местные водоемы кишат различными бактериями, в связи с чем горожанам угрожает опасность заразиться паразитами или даже гепатитом А.



Единственный способ побывать в воде на свежем воздухе без вреда для своего здоровья – открытый бассейн. «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где можно поплавать и посмотреть на небо и лес.

Открытый бассейн «Динамо»

Бассейн на Большой Пороховской улице порадует всех любителей поплавать на открытом воздухе температурой воды. В любое время года она не падает ниже отметки в +28 градусов.

Посетители могут воспользоваться четырьмя дорожками длиной по 25 метров. Их глубина варьируется от 0,8 метра до 1,5 метра. Для детей организованы курсы, на которых учат плавать, а для взрослых – аквааэробика и оздоровительное плаванье.

Бассейн открыт при детско-юношеской спортивной школе, поэтому попасть туда можно ранним утром и вечером. Днем в «Динамо» проходят тренировки юных спортсменов.

Разовых посещений бассейна нет, необходимо приобрести абонемент на четыре или восемь сеансов. Узнать подробности можно по телефону +7(812)224-22-78.

Где: Большая Пороховская улица, 38, корп. 2

Фото: pixabay.com

Круглые бани

В банях, расположенных неподалеку от станции метро «Площадь Мужества», есть не только открытый бассейн, но и сауна, кафе и множество различных услуг. Для удобства отдыхающих бассейн оборудован подогревом, поэтому поплавать в нем можно с комфортом при любой погоде.

В бассейн не пускают посетителей общей парной. Чтобы туда попасть, необходимо оплатить люкс-парную.

На протяжении почти ста лет бани на Карбышева пользуются большим спросом местных жителей, других петербуржцев и даже гостей Северной столицы. Посетители отмечают не только качество услуг, но и красоту самого здания. Оно было построено в 1930 году в рамках экспериментального проекта по созданию комплекса, который сочетал бы в себе баню, солярий и бассейн. Его удалось реализовать лишь частично, одно это не помещало зданию стать одним из выдающихся представителей конструктивизма.

Официальный сайт

Где: улица Карбышева, 29А

Сколько: лети до 7 лет – бесплатно, от 7 до 11 лет – 200 рублей в час, взрослые – от 400 рублей в час

Фото: vk.com/batenbani

Отель «Президент»

Гостиничный комплекс расположен на берегу Финского залива. Здесь можно приятно провести время на свежем воздухе: руководство предусмотрело SPA-программы, а возле отеля раскинулся лес.

Отдохнуть в «Президенте» можно в любое время года. Местный открытый бассейн подключен к системе обогрева, поэтому температура воды всегда находится на комфортном уровне.

Искупаться в отеле можно, не бронируя номер. Бассейн – отдельная услуга, воспользоваться которой можно вне зависимости от остальных.

В гостинице есть и другие виды отдыха. В «Президенте» можно сыграть в водное поле, мини-футбол или баскетбол, позагорать на террасе, покататься на велосипеде и даже посетить небольшой зоопарк.

Официальный сайт

Где: Приморское шоссе, 572

Сколько: от 2000 рублей для взрослых, для детей от 3 до 12 лет – скидка 50%, дети до 3 лет – бесплатно

Фото: hotel-president.spb.ru

«Охта Парк»

В комплексе неподалеку от Петербурга работают три подогреваемых бассейна. Один из них – детский, а для взрослых есть плавательный и спортивный, максимальная глубина которых достигает 1,9 метра.

В бассейнах нет ограничения по времени – при покупке билета купаться можно сколько душе угодно. В его стоимость включены аренда двух полотенец, финская сауна, кабинки для переодевания, туалеты и душевая

В «Охта Парке» также можно позагорать на специальной зоне с шезлонгами и зонтами, которые помогут спрятаться от солнца. Для любителей настольного тенниса установлены игровые столы, а для более острых ощущений есть водные горки, веревочный парк и несколько аттракционов.

Официальный сайт

Где: деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной

Когда: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 22:00

Сколько: для детей от 5 до 12 лет при росте от 110 см – 650 рублей, для взрослых – 1200 рублей.

Фото: vk.com/ohtapark

Отель «Терийоки»

Свое название комплекс «Терийоки» получил по прежнему имени Зеленогорска, которое город носил до 1948 года. В гостинице есть огромный 23-метровый бассейн с морской водой и подогревом, множество SPA-услуг и тренажерный зал. Отдых здесь проходит в живописном месте с видом на Финский залив.

Купаться можно как под открытым небом, так и в закрытой части бассейна с гидромассажем, откуда также открывается красивый вид на природу. Плавать можно в любое время года – температура воды, независимо от погоды, не опускается ниже +28 градусов.

Руководство четырехзвездочной гостиницы разрешило посещать бассейн не только постояльцам, но и всем желающим.

Официальный сайт

Где: Зеленогорск, улица Гаванная, 1А

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: дети – 500 рублей, взрослые – от 1500 рублей за три часа

Фото: vk.com/terijokiclub