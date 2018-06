Да будет веселье: клубы и бары с танцполом в Петербурге

«Танцплощадка»

На Конюшенной площади, которая давно стала одним из центров ночной культурной жизни Северной столицы, расположено несколько баров и клубов. «Танцплощадку» открыли владельцы знаменитого бара Mishka с набережной реки Фонтанки.

Потанцевать здесь можно только в ночь на субботу и воскресенье или в праздничные выходные. По будням «Танцплощадка» не работает. Руководство бара отмечает, что диджеи ставят самую разную музыку, но техно почти никогда не звучит.

Один из основателей «Танцплощадки» – Кирилл Иванов, вокалист группы СБПЧ. Иногда он встает за диджейский пульт и радует посетителей своим музыкальным вкусом.

Официальная страница

Где: Конюшенная площадь, 2В

Когда: в пятницу и субботу с 23:00 до 06:00

Фото: vk.com/tancploshadka

Union Bar

В баре на Литейном можно послушать живую музыку, выпить и вкусно поесть. В меню классические и фирменные коктейли, бургеры, десяток позиций вина по бокалам и большой выбор разливного и бутылочного пива.

Вечеринки в Union Bar могут устроить в любой день недели, поэтому администрация рекомендует следить за постоянным обновлением афиши в социальных сетях.

Здесь проводят рок-концерты и вечеринки с андеграундной электроникой или выступления. Жанровых ограничений как таковых нет, поэтому рады будут любители самой разной музыки.

Официальная страница

Где: Литеный проспект, 55

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 04:00, в пятницу и субботу до 06:00

Фото: vk.com/barunion

Crazy Wine

Эклектичный дизайн, более 130 бутылочных и 25 бокальных позиций, интернациональная кухня и авторские коктейли на вине и не только – все это можно найти в Crazy Wine на Рубинштейна.

На стене бара размещена неоновая надпись A Little Party Never Killed Nobody (Небольшая вечеринка никогда никого не убивала, – прим. ред.), поэтому посетителям стоит готовиться к бессонным ночам под отличную музыку. Здесь играют диджей-сеты и ставят виниловые пластинки.

Проголодавшиеся могут попробовать утиную грудку с кремом из чернослива, более 25 видов пинчос, в том числе с тартаром из говядины и соусом айоли, или сет сыров, которые хорошо сочетаются с вином.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 6

Когда: с воскресенья по четверг с 14:00 до 01:00, в пятницу и субботу – до 06:00

Фото: vk.com/crazywinespb

«Клуб»

Заведение с оригинальным названием открылось на Боровой улице совсем недавно, но вызвало большой резонанс. Строгий фейсконтроль, отсутствие опознавательных знаков на здании бывшего гальванического цеха – и много электронной и не только музыки.

Владельцы «Клуба» находятся на передовой современной культуры, поэтому в стенах здания на Боровой, 116, звучит все самое актуальное. Сюда привозят именитых артистов и героев подземной сцены как из других городов России, так и из-за рубежа.

Местные вечеринки нередко заканчиваются уже после рассвета, а иногда длятся даже днем. Предсказать, что в «Клубе» устроят в следующий раз, невозможно.

Официальная страница

Где: Боровая улица, 116

Фото: t.me/kisloty

«Скотный двор»

Бар неподалеку от Исаакиевского собора существует чуть больше года. У него нет вывески, а входная дверь украшена головой слона – чтобы ее открыть, нужно потянуть за хобот.

Днем «Скотный двор» работает в качестве кафе-бара, а по вечерам начинаются танцы, которые полностью меняют атмосферу. Иногда проходят показы фильмов и культурные встречи.

Карта напитков в несколько раз больше меню, цены в котором порадуют кошелек: стоимость почти всех блюд не превышает 500 рублей. Согласно отзывам посетителей, местная кухня работает отлично.

Официальная страница

Где: Конногвардейский бульвар, 21

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 02:00, в пятницу и субботу – до 00:00

Фото: facebook.com/skotnydvor