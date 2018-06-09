  • 9 Июнь 2018
USD 09.06.2018 62.6680 +0.8555
USD ММВБ 22:19 62.5302  
EUR 09.06.2018 73.7916 +0.7230
EUR ММВБ 22:19 73.6931  
Нефть($) 09.06.2018 76.27 0.17
Нефть(p) 09.06.2018 4779.69 +75.76

Да будет веселье: клубы и бары с танцполом в Петербурге

Автор:


© Фото: vk.com/barunion

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно не только выпить, но и танцевать до самого утра.

«Танцплощадка»

 

На Конюшенной площади, которая давно стала одним из центров ночной культурной жизни Северной столицы, расположено несколько баров и клубов. «Танцплощадку» открыли владельцы знаменитого бара Mishka с набережной реки Фонтанки.

Потанцевать здесь можно только в ночь на субботу и воскресенье или в праздничные выходные. По будням «Танцплощадка» не работает. Руководство бара отмечает, что диджеи ставят самую разную музыку, но техно почти никогда не звучит.

Один из основателей «Танцплощадки» – Кирилл Иванов, вокалист группы СБПЧ. Иногда он встает за диджейский пульт и радует посетителей своим музыкальным вкусом.

Официальная страница

Где: Конюшенная площадь, 2В

Когда: в пятницу и субботу с 23:00 до 06:00

Фото: vk.com/tancploshadka
 

Union Bar

 

В баре на Литейном можно послушать живую музыку, выпить и вкусно поесть. В меню классические и фирменные коктейли, бургеры, десяток позиций вина по бокалам и большой выбор разливного и бутылочного пива.

Вечеринки в Union Bar могут устроить в любой день недели, поэтому администрация рекомендует следить за постоянным обновлением афиши в социальных сетях.

Здесь проводят рок-концерты и вечеринки с андеграундной электроникой или выступления. Жанровых ограничений как таковых нет, поэтому рады будут любители самой разной музыки.

Официальная страница

Где: Литеный проспект, 55

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 04:00, в пятницу и субботу до 06:00

Фото: vk.com/barunion
 

Crazy Wine

 

Эклектичный дизайн, более 130 бутылочных и 25 бокальных позиций, интернациональная кухня и авторские коктейли на вине и не только – все это можно найти в Crazy Wine на Рубинштейна.

На стене бара размещена неоновая надпись A Little Party Never Killed Nobody (Небольшая вечеринка никогда никого не убивала, – прим. ред.), поэтому посетителям стоит готовиться к бессонным ночам под отличную музыку. Здесь играют диджей-сеты и ставят виниловые пластинки.

Проголодавшиеся могут попробовать утиную грудку с кремом из чернослива, более 25 видов пинчос, в том числе с тартаром из говядины и соусом айоли, или сет сыров, которые хорошо сочетаются с вином.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 6

Когда: с воскресенья по четверг с 14:00 до 01:00, в пятницу и субботу – до 06:00

Фото: vk.com/crazywinespb
 

«Клуб»

 

Заведение с оригинальным названием открылось на Боровой улице совсем недавно, но вызвало большой резонанс. Строгий фейсконтроль, отсутствие опознавательных знаков на здании бывшего гальванического цеха – и много электронной и не только музыки.

Владельцы «Клуба» находятся на передовой современной культуры, поэтому в стенах здания на Боровой, 116, звучит все самое актуальное. Сюда привозят именитых артистов и героев подземной сцены как из других городов России, так и из-за рубежа.

Местные вечеринки нередко заканчиваются уже после рассвета, а иногда длятся даже днем. Предсказать, что в «Клубе» устроят в следующий раз, невозможно.

Официальная страница

Где: Боровая улица, 116

Фото: t.me/kisloty
 

«Скотный двор»

 

Бар неподалеку от Исаакиевского собора существует чуть больше года. У него нет вывески, а входная дверь украшена головой слона – чтобы ее открыть, нужно потянуть за хобот.

Днем «Скотный двор» работает в качестве кафе-бара, а по вечерам начинаются танцы, которые полностью меняют атмосферу. Иногда проходят показы фильмов и культурные встречи.

Карта напитков в несколько раз больше меню, цены в котором порадуют кошелек: стоимость почти всех блюд не превышает 500 рублей. Согласно отзывам посетителей, местная кухня работает отлично.

Официальная страница

Где: Конногвардейский бульвар, 21

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 02:00, в пятницу и субботу – до 00:00

Фото: facebook.com/skotnydvor

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Да будет веселье: клубы и бары с танцполом в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно не только выпить, но и танцевать до самого утра.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram