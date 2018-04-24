Великая красота: необычные храмы Петербурга разных религий

Буддийский храм

Расположенный неподалеку от станции метро «Старая деревня» буддийский храм – самый северный в мире.



«Дацан Гунзэчойнэй» построили в начале XX века по инициативе бурятского ламы Агвана Лобсана Доржиева, посланника XIII Далай-ламы. Для создания проекта использовали образец тибетского соборного храма, который был значительно европеизирован.



Сразу после освящения в 1915 году храм получил название «Источник святого учения всесострадающего владыки-отшельника». Спустя несколько лет, во время Гражданской войны, дацан разгромили, после чего из него пропало большое количество реликвий.



В период с начала Великой Отечественной войны до конца 1980-х годов в здании располагались физкультурная база, военная радиостанция и даже лаборатории Зоологического института АН СССР. Буддистам храм вернули только в 1990-м году.

Где: Приморский проспект, 91

Когда: ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 19:00; вход свободный для всех

Фото: Instagram / @ksyushasimakova

Большая Хоральная Синагога

Во второй половине XIX века в Петербурге численность еврейской общины достигла почти 10 тыс. человек. В связи с нуждами верующих на Лермонтовском проспекте в 1883 году началось строительство синагоги в восточном стиле.

Работы вели на деньги меценатов, а проект здания подготовили Лев Бахман и Иван Шапошников при участии Владимира Стасова и Николая Бенуа. Одной из особенностей синагоги стала акустика помещения – очень тихие звуки можно услышать на расстоянии почти в 10 метров.

В советский период синагога временно не работала после закрытия еврейской религиозной общины, с января по июнь 1930 года. Она возобновила работу после жалоб, поступивших во Всероссийский центральный исполниельный комитет.

Масштабную реконструкцию здания провели незадолго до Олимпиады 1980 года, поскольку синагога вошла в список основных экскурсионных объектов. В 1993 году она отметила 100-летие существования. Сейчас в синагоге проходят не только религиозные мероприятия, но и культурные, в том числе музыкальные концерты.

Где: Лермонтовский проспект, 2

Когда: ежедневно, кроме субботы и религиозных праздников, с 10:00 до 18:00; мужчинам и замужним женщинам необходимо покрыть голову

Фото: Instagram / hokeku_kitsune

Соборная мечеть

В 1910 году на Петроградской стороне началось строительство главной мечети Российской империи, планы по возведению которой существовали с 1882 года. Ее возводили на пожертвования, собранные с мусульман со всей страны.



Официальное открытие состоялось уже через три года в честь 300-летия дома романовых. Полностью крупнейшая мечеть европейской части страны, строившаяся по проекту архитекторов Николая Васильева и Степана Кричинского, была готова только к концу десятилетия.



В период с июня 1940 по декабрь 1955 года здание было закрыто. Его вернули верующим по настоятельной просьбе татарской общественности. К настоящему времени мечеть представляет собой не только храм, но и религиозный и культурный центр.

Где: Кронверкский проспект, 7

Когда: ежедневно с 10:00 до 17:00; женщины обязаны находиться в мечети с покрытой головой, запрещено заходить в мечать в обуви

Фото: viajar_eh_preciso

Лютеранская церковь Святого Михаила

Собор на Среднем проспекте В.О. был возведен по проекту Карла Бульмеринга в 1876 году. Свое название он получил с позволения императора Николая I.

Новый собор освятил епископ Юлиус фон Рихтер. Спустя почти 10 лет было решено переделать фасад, чтобы сделать его более нарядным. Проект разработал академик архитектуры Рудольф Бернгард, прихожанин церкви. С его помощью церковь приобрела псевдоготический фасад.

По словам историков, среди своих современников собор отличался роскошным внутренним убранством и хорошей акустикой. В храме играл один из лучших в Петербурге органов. При церкви был открыт приют для сирот, где они могли учиться, а также существовало общество попечения неимущих и вдовий приют.

С 1935 по 1992 годы приход был закрыт, в этот период здание было сначала приспособлено под табачный склад, а затем – под производственный цех предприятия «Спорт». После распада СССР собор передали Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Пострадавшее в советские годы здание ремонтировали во второй половине 2000-х годов, реконструкция завершилась в 2010 году.

Где: Средний проспект В.О, 18Б

Когда: по четвергам и воскресеньям проходят богослужения, подробную информацию о мероприятиях церкви можно узнать в официальном сообществе

Фото: Instagram / irina.gugushina

Шведская церковь Святой Екатерины

Незадолго до появления собора Святого Михаила на Малой Конюшенной улице возвели церковь Святой Екатерины. Здание в псевдороманском стиле, проект которого разработал Карл Андерссон, открылось для прихожан в 1865 году.



Задолго до появления церкви участок принадлежал шведско-финской общине. Императрица Анна Иоанновна выделила деньги на строительство объединенного храма, который был построен в 1734 году.



Спустя 11 лет община раскололась, а территорию поделили пополам. Финнам достался деревянный храм со стороны Большой Конюшенной, а шведам – половина участка на Малой Конюшенной, где в 1767 году состоялась торжественная закладка храма. Его переделали спустя почти 100 лет из-за расширения прихода. Свой внешний вид здание сохранило с конца позапрошлого века.

Где: Малая Конюшенная, 1

Когда: информацию о мероприятиях можно узнать в официальном сообществе

Фото: bearmyvalentine