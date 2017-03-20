Погружение в виртуальность: где в Петербурге попробовать шлемы виртуальной реальности

Sintez

В клубе виртуальной реальности Sintez можно воспользоваться шлемами HTC Vive и PlayStation VR. Здесь есть множество игр на любой вкус, в которых можно поучаствовать с друзьями или сразиться в онлайн-поединке. Также всем посетителям бесплатно предоставляются кофе, чай и сладости.

Официальный сайт http://www.sintez.club

Где: Казанская улица, 7а

Когда: с понедельника по пятницу с 14:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 23:00

Сколько: полчаса – 540 рублей, час – 1080 рублей, 90 минут – 1620 рублей

VR GAME CLUB

Этот клуб виртуальной реальности называет себя первым клубом в Петербурге. Опыт погружения в виртуальность предлагается совершить при помощи HTC Vive. Каждая игровая зона располагает удобным диваном и телевизором для компании до четырех человек.

Официальный сайт http://vrgameclub.ru

Где: Лиговский проспект, 50, корп. 13

Когда: с понедельника по среду с 17:00 до 23:00, в четверг и пятницу с 14:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00

Стоимость: от 800 рублей

Фото: vrgameclub.ru

Arena VR

Игровые станции в клубе Arena VR позволяют запускать приложения для виртуальной реальности на максимальных настройках качества графики. В данном клубе удобное и комфортное размещение, у каждого игрока имеется своя отдельная зона отдыха с диваном и столиком. Здесь используют антибактериальную систему очков вместо стандартной поролоновой наклейки, которая впитывает пот и влагу, а также переносит бактерии от игрока к игроку. Для решения этой проблемы используются накладки из эко-кожи.

Официальный сайт http://arena-vr.ru/

Где: Тамбовская улица, 11

Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00

Сколько: от 800 рублей

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Портал

В данном клубе можно бесплатно воспользоваться VR-шлемом на десять минут, предварительно сделав репост записи клуба «ВКонтакте». Если этого мало, здесь довольно демократичные цены. В «Портале» есть два зала с HTC Vive, есть Oculus Rift и более 80 игр на любой вкус, а также бесплатный чай и печенье.

Официальная страница https://vk.com/vrclubspb

Где: 3-я Красноармейская улица, 9

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 100 рублей

Фото: vk.com/vrclubspb

Демо-зона Vive

На демонстрационной площадке, расположенной на Суворовском проспекте, можно бесплатно испытать шлем виртуальной реальности Vive. Стоит учитывать, что детям до 12 лет использовать VR-шлем не рекомендуется, а дети в возрасте от 12 до 16 лет допускаются в демо-зону Vive только в присутствии родителей.

Чтобы попасть на сеанс тестирования Vive, необходимо записаться на официальном сайте компании и выбрать для себя удобную дату и время. После этого нужно заполнить небольшую форму и отправить ее. http://htc-online.ru/vive/demo-zone/

Официальный сайт http://htc-online.ru/vive/demo-zone/

Где: Суворовский проспект, 35

Когда: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:30, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:30

Сколько: бесплатно

Виртуальная реальность, не выходя из дома

Если ваши финансы совсем скромны, можно сделать VR-очки для смартфона. Для этого можно самостоятельно сделать заготовку из картона или другого материала. Это не составит особого труда, необходимые чертежи есть в интернете, нужно их лишь распечатать. Обычно подобные конструкции делают из гофрированного картона, минимальный размер — 22 на 56 сантиметров.

Для самодельных VR-очков требуются две линзы диаметром 25 мм. Лучше всего подходят двояковыпуклые линзы с фокусным расстоянием 40 мм. Сам корпус нужно делать в зависимости от фокусного расстояния линз. Кроме того, потребуются две текстильных застежки для того, чтобы закрывать крышку, где держится смартфон. Смартфон также крепится резиновым кольцом.

Когда очки будут готовы, нужно лишь скачать специальные приложения для виртуальной реальности из Google Market или App Store.

Фото: weekend-workshop-diy-google-cardboard