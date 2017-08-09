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ТОП-5 необычных мест для свадьбы в Петербурге

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© Фото: dager.ru

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Крыши города, дворцы и уединенные коттеджи у леса. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о тех местах, где можно провести самые необычные свадьбы в Северной столице, что приятно - не только на любой вкус, но и на любой кошелек.

Дорого-богато

 

Если вы планируете взять кредит для празднования свадьбы или копили на нее долгие годы, чтобы сделать роскошнее, чем у всех вокруг, то этот вариант для вас. Совершенно легально можно провести торжество в Петропавловской крепости, а точнее в ее атриуме.

Небывалый простор позволяет планировать здесь мероприятия с большим количеством гостей и воплощать необычные идеи в оформлении пространства. Атриум Петропавловской крепости может принять банкеты, свадьбы и другие праздники численностью до 250 человек. Главное – иметь нужное количество денег.

Фото: dager.ru
 

Где: Петропавловская крепость

Стоимость аренды: от 200 тыс. рублей

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Как в сказке

 

Еще один вариант для тех, кто готов выложить за свадьбу большие деньги, – замок БИП в Павловске. Крепость эта стоит на холме на берегу пруда и утопает в зелени. То, что нужно для сказочной свадьбы.

В нем находится отель и рестораны премиум-класса. Внутри есть несколько залов для проведения свадебного ужина. Также на территории замка есть вертолетная площадка на тот случай, если молодожены захотят эффектно появиться на своей свадьбе.

Фото:  royal-wed.ru
 

Где: Павловск, Мариинская улица, 4

Стоимость аренды: 200 тыс. рублей

Подробнее здесь

На крыше

 

В несколько раз дешевле провести необычную свадьбу на крыше города. Сделать это можно без взлома двери на чердак, обратившись к профессионалам в «Город крыш».

Правда такой вариант больше подходит для выездной регистрации брака с фуршетом, чем для шумной гулянки. Но никто не мешает после официального торжества на крыше отправиться в кафе или ресторан, чтобы гульнуть как никогда.

Фото:  kudago.com
 

Стоимость аренды: от 4000 рублей

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Как в кино

 

Все из нас смотрели голливудские фильмы, где невеста и жених меняются кольцами на лужайке в окружении родственников и друзей. Воплотить это в жизнь можно и в Петербурге.

Для этого существует «шатер Айвазовского», расположенный на Серном острове. Площадки для выездной регистрации там две – это зеленая лужайка или пляж. Отпраздновать событие можно прямо там же, в самом шатре, рассчитанном до 100 человек.

Фото: dager.ru
 

Где: Серный остров, проезд между 13 и 15 домом по Уральской улице

Стоимость аренды: от 20 тыс. рублей

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За городом

 

Комплекс отдыха «Старая Мельница» находится вдали от города, на берегу Финского залива. На его территории есть сразу несколько кафе и ресторанов, в одном из которых можно провести роскошную свадьбу вдали от города.

Большой плюс этого места – возможность снять коттедж, куда молодожены могут перебраться после торжеств и начать медовый месяц максимально быстро.

Фото: spbwedexpo.ru
 

Где: Солнечное поселок, Приморское шоссе, 41-й километр

Подробнее здесь

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