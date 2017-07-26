Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

The Right Place

«Правильный Рок-Бар» - это формат хард-рок бара со всеми атрибутами и, при этом, стильный, дорогой интерьер. Цены здесь далеко не из самых низких, зато только качественные блюда. Кроме того, солган этого бара – «Good music – Bad Girls», а это значит, что горячие танцы на шесте здесь гарантированы.

Живая музыка здесь если не каждый вечер, то очень часто. Любимые для этого места стили - Classic и Hard Rock. Афиша ближайших выступлений доступна в группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/the_rightplace

Где: Шведский переулок, 2 – метро «Невский проспект»

Средний счет: 1700 рублей

Music-Bar & Restaurant Liverpool

Этот английский паб в духе 60-х годов — место встречи любителей рок-н-ролла. Каждый вечер здесь играет живая музыка, а забронировать столик можно бесплатно.

Главная особенность этого места - фото и афиши на стенах, предметы интерьера и музыка, даже названия блюд в меню перекликаются с песнями The Beatles. Меню — довольно «мужское». В нем — мясные блюда, разнообразные гамбургеры, большой выбор алкоголя.

Кстати, этот паб часто посещают знаменитые музыканты. В «Ливерпуле» побывали Ринго Старр, Шон Леннон, "Smokey", "Nazareth", "Status Quo", "Rammstein", "Дельфин", Максим Леонидов, "Чайф", Земфира, "Би-2", Андрей Макаревич и многие другие. Афиша ближайших выступлений –

здесь.

Фото: vk.com/liverpoolbar

Где: улица Маяковского, 16 – метро «Площадь Восстания»

Средний счет: 1200 рубелей

Клуб Route 148

Байкерское кафе на Лиговском проспекте работает в круглосуточном режиме с 2010 года. Интерьер оформлен в лучших традициях подобных заведений — всюду детали мотоциклов и элементы байкерской тематики. Подкрепиться посетители могут фирменными блюдами на мангале, закусками, горячим и салатами.

Это удивительно, но звучит здесь не только рок-музыка, как можно предполагать. В зависимости от тематики мероприятий здесь можно услышать и джаз, и хип-хоп, и даже дабстеп. Поэтому внимательно следим за группой «ВКонтанкте».

Фото: vk.com/route_148_night_club

Где: Лиговский проспект, 289 – метро «Московские ворота»

Средний счет: 1500 рублей

Бар In Rock Cafe

Здесь можно услышать композиции от мягкого джазового звучания до самого тяжелого гитарного саунда. Но главная особенность этого места, конечно же, не в этом. Радиостудия рок-радио Radio Imagine находится прямо в этом баре. Таким образом его гости становятся соучастниками радиоэфира. Ведущих можно видеть через большое окно.

Важно предупредить – это место не для «жаворонков» - бар открывается в 16:00. Другие подробности – в группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/inrockcafe

Где: улица Жуковского, 57 – метро «Площадь Восстания»

Бар BarBarA

Интерьер этого бара по-своему специфичен — над ним поработали молодые и талантливые дизайнеры Северной столицы. Музыку тут делают диджеи-резиденты, играющие в основном рок и инди. Вечерами по будням здесь проходят живые концерты в том же формате.

Бар радует своих посетителей периодически устраиваемыми акциями, бесплатными напитками и, что особо приятно, всегда свободным входом. Здесь отказались от привычного всем меню в папочке. Вся (или почти вся) алкогольная карта написана белым мелом на большой черной доске. Подробности – здесь.

Фото: vk.com/barbara_club

Где: улица Думская, 9 – метро «Гостиный двор»

Бар «Улитка на склоне»

Еще один рок-бар на легендарной Думской. Здесь играет живая музыка, проходят творческие вечера и можно потанцевать.

В баре два просторных зала: один с барной стойкой, где можно всю ночь напролет танцевать, второй — комфортный зал с диванами, чтобы пообщаться и расслабится. В заведении часто проходят акции, презентации клипов и концерты групп All boys are toys, «МультFильмы», Diamond Bitch и прочие. Афиша – зедсь.

Фото: vk.com/club_ulitka

Где: улица Думская, 9 – метро «Гостиный двор»

Средний счет: от 500 рублей (100 рублей за вход)