  • 26 Июль 2017
USD 27.07.2017 59.9102 0.0917
USD ММВБ 19:17 59.78300  
EUR 27.07.2017 69.6816 -0.0189
EUR ММВБ 19:17 69.5530  
Нефть($) 26.07.2017 50.86 +0.06
Нефть(p) 26.07.2017 3047.03 +8.25

Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

Автор:


© Фото: vk.com/club_ulitka

Темы дня

Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

The Right Place

 

«Правильный Рок-Бар» - это формат хард-рок бара со всеми атрибутами и, при этом, стильный, дорогой интерьер. Цены здесь далеко не из самых низких, зато только качественные блюда. Кроме того, солган этого бара – «Good music – Bad Girls», а это значит, что горячие танцы на шесте здесь гарантированы.

Живая музыка здесь если не каждый вечер, то очень часто. Любимые для этого места стили - Classic и Hard Rock. Афиша ближайших выступлений доступна в группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/the_rightplace
 

Где:  Шведский переулок, 2 – метро «Невский проспект»

Средний счет: 1700 рублей

Music-Bar & Restaurant Liverpool

 

Этот английский паб в духе 60-х годов — место встречи любителей рок-н-ролла. Каждый вечер здесь играет живая музыка, а забронировать столик можно бесплатно. 

Главная особенность этого места - фото и афиши на стенах, предметы интерьера и музыка, даже названия блюд в меню перекликаются с песнями The Beatles. Меню — довольно «мужское». В нем — мясные блюда, разнообразные гамбургеры, большой выбор алкоголя.

Кстати, этот паб часто посещают знаменитые музыканты. В «Ливерпуле» побывали Ринго Старр, Шон Леннон, "Smokey", "Nazareth", "Status Quo", "Rammstein", "Дельфин", Максим Леонидов, "Чайф", Земфира, "Би-2", Андрей Макаревич и многие другие. Афиша ближайших выступлений –

здесь

Фото: vk.com/liverpoolbar
 

Где: улица Маяковского, 16 – метро «Площадь Восстания»

Средний счет: 1200 рубелей

Клуб Route 148

 

Байкерское кафе на Лиговском проспекте работает в круглосуточном режиме с 2010 года. Интерьер оформлен в лучших традициях подобных заведений — всюду детали мотоциклов и элементы байкерской тематики. Подкрепиться посетители могут фирменными блюдами на мангале, закусками, горячим и салатами.

Это удивительно, но звучит здесь не только рок-музыка, как можно предполагать. В зависимости от тематики мероприятий здесь можно услышать и джаз, и хип-хоп, и даже дабстеп. Поэтому внимательно следим за группой «ВКонтанкте».

Фото: vk.com/route_148_night_club 
 

Где: Лиговский проспект, 289 – метро «Московские ворота»

Средний счет: 1500 рублей

Бар In Rock Cafe

 

Здесь можно услышать композиции от мягкого джазового звучания до самого тяжелого гитарного саунда. Но главная особенность этого места, конечно же, не в этом. Радиостудия рок-радио Radio Imagine находится прямо в этом баре. Таким образом его гости становятся соучастниками радиоэфира. Ведущих можно видеть через большое окно.

Важно предупредить – это место не для «жаворонков» - бар открывается в 16:00. Другие подробности – в группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/inrockcafe
 

Где: улица Жуковского, 57 – метро «Площадь Восстания»

Бар BarBarA

 

Интерьер этого бара по-своему специфичен — над ним поработали молодые и талантливые дизайнеры Северной столицы. Музыку тут делают диджеи-резиденты, играющие в основном рок и инди. Вечерами по будням здесь проходят живые концерты в том же формате. 

Бар радует своих посетителей периодически устраиваемыми акциями, бесплатными напитками и, что особо приятно, всегда свободным входом. Здесь отказались от привычного всем меню в папочке. Вся (или почти вся) алкогольная карта написана белым мелом на большой черной доске. Подробности – здесь.

Фото: vk.com/barbara_club
 

Где: улица Думская, 9 – метро «Гостиный двор»

 

Бар «Улитка на склоне»

 

Еще один рок-бар на легендарной Думской. Здесь играет живая музыка, проходят творческие вечера и можно потанцевать.

В баре два просторных зала: один с барной стойкой, где можно всю ночь напролет танцевать, второй — комфортный зал с диванами, чтобы пообщаться и расслабится. В заведении часто проходят акции, презентации клипов и концерты групп All boys are toys, «МультFильмы», Diamond Bitch и прочие. Афиша – зедсь

Фото: vk.com/club_ulitka
 

Где: улица Думская, 9 – метро «Гостиный двор»

Средний счет: от 500 рублей (100 рублей за вход)

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm