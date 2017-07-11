«Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

Nebar 2.0

Этот бар занимает сразу пять этажей. Для желающих перекусить работает первый и второй этаж. На третьем находится танцпол с барной стойкой. Четвертый этаж — пространство музыки и высокой кухни. На пятом можно отдохнуть и пообщаться в размеренной обстановке.

Этот бар не для скромных. К примеру, в грядущую пятницу, 14 июля, здесь будет праздновать свой день рождения порно-режиссер и экс-супруг скандально известной Кати Самбуки – Боб Джек. В «Небаре» часто проводятся конкурсы – самый горячий танец на барной стойке, выполнение «на спор» заданий ведущих и так далее.

Фото: nebar.ru

Адрес: улица Ломоносова, 1

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Дача

Один и старейших баров на самой шумной улице Северной столицы. Впервые он открыл свои двери в 2004 году. После «Дачу» неоднократно закрывали-открывали, но сейчас она работает вновь.

Перезапуская «Дачу» в октябре минувшего года, ее владельцы хотели противопоставить классический петербургский бар тому, что сейчас происходит на Думской. Здесь нет места грязному алкогольному разврату – живая музыка, опытные диджеи, вкусные коктейли.

Фото: vk.com/bardacha

Адрес: улица Думская, 9

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Poison Rock`n`Roll Karaoke

Многие из нас привыкли, что караоке – это «Рюмка водки на столе» или «ХА-РА-ШО, все будет ХА-РА-ШО!». Этот бар пытается сломать наше представление о нетрезвом пении.

Здесь в караоке можно спеть любые зарубежные хиты – от классики до самых современных, от ABBA до ZZ Top. При этом заявка песни – бесплатная. Платить здесь придется только за выпивку.

Фото: vk.com/poisonkaraoke

Адрес: улица Ломоносова, 2

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Бар «Куб»

«За четыре года своего существования мы пережили: концерты Децла и группы Меджикул, диджей сеты Антона Севидова и Сергея Мезенцева, кинопремьеры, спектакли и многое-многое другое», - хвастаются владельцы этого бара.

В этом баре акцент ставится на качественном звучании и здоровом отдыхе. На официальном сайте «Куба» есть даже специальный раздел, посвященный борьбе с похмельем. Но сухой закон здесь, конечно же, не действуют. Особо хвалят здешний сидр.

Фото: /vk.com/cubebar

Адрес: улица Ломоносова, 1

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«Улика на склоне»

Этот бар, названный в честь произведения братьев Стругацких, позиционирует себя как андеграудное место, которое доступно всем. «Это и концертная площадка с качественным звуком, и уютный недорогой бар, и где-то даже ночной клуб с непринужденной атмосферой», - рассказывают о своем баре его владельцы.

Здесь можно попасть на выступления панк-рок групп, послушать металл или улетную электронщину – главное следить за афишами. Вход в бар бывает и платным, и бесплатным.



Фото: vk.com/club_ulitka

Адрес: улица Думская, 9

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