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Семь самых «советских» кафе Петербурга

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© Фото: pikabu

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Вареники, автоматы с газировкой, борщ и оливье. В преддверии Дня труда "Санкт-Петербург.ру" предлагает узнать, где в Северной столице можно ощутить дух Советского Союза.

У желающих хотя бы на час вернуться в советское прошлое нашей страны есть большое количество вариантов – многие кафе, бары и рестораны предлагают меню "made in USSR". Перед вами семь вариантов того, где можно отведать "те самые" блюда "как раньше".

"Вареничная№1"

 

Интерьер в стиле советской квартиры возвращает гостей во времена красных галстуков и партсобраний. Ностальгические воспоминания просыпаются при виде раритетных деталей: ковра с картиной "Три медведя" на стене, ретрофотографий, виниловых пластинок, автомата с газировкой у входа и книг из серии ЖЗЛ, чудом не попавших в букинистические лавки.

В "Вареничной №1" большой выбор вареников— почти 20 видов. Среди них: вареники с картошкой, капустой, грибами, телятиной, свининой, бараниной и их вариации в горшочках с мясной поджаркой. Также в меню форшмак с гренками, наваристый борщ с пампушками, домашние котлеты, голубцы и жаркое под шапкой.

Фото: peterburg2.ru
 

Где:  Лиговский проспект, дом 57-59

Квартирка на Невском

 

"Квартирка" — арт-кафе: место встреч творческой интеллигенции. Стилизация под советскую квартиру 60-70-х годов. Детали, создающие колорит, собраны в прямом смысле с антресолей: тут и старые фотографии, и пластинки, и гобелены с «тремя богатырями» Васнецова, и клетчатые скатерти на столиках. Постоянным гостям будут выдаваться «ключи».

Фото: Nightparty.ru
 

Где: Невский проспект, дом 51

"Депо"

 

Это кафе рассчитано на 30 посадочных мест. Посвящено трамваям и Петербургу, а также людям, влюбленным в этот город, и оформлено в стиле настоящего депо: люки, рельсы, скамейки, вагоны. Меню, конечно, советское: борщ, котлеты, оливье, гречневая каша, бутерброды, солянка, но есть и разные изыски. Тут можно и неплохо выпить, например, пунша, глинтвейна или разливного пива. Большой выбор и безалкогольных напитков.

Фото: Localway
 

Где:  улица Гончарная, дом 14

 

"О, спорт!"

 

Маленькое питейное заведение в  советском стиле про спорт с дешевым алкоголем и всевозможными трансляциями — от футбольных матчей «Зенита» до фигурного катания. В меню все многообразие советской кухни: бутерброды со шпротами и салом, макароны по-флотски, гречка с сыром, яйцо под майонезом, сосиски с горошком.

Фото: the-village.ru
 

Где:  Большая Пушкарская улица, дом 5

Kommunalka

 

"Коммуналка" — это ресторан советской кухни, где иронизируют над социалистическими укладами, но серьезно относятся к кухне народов. Ведь именно на коммунальной кухне воссоздавались лучшие кулинарные хиты тех времен: уха из петуха, форшмак, сациви, пельмени сибирские, пирожки с ливером, крюшон и рулет с халвой.

Кухня ресторана интернациональна, т.к. раньше в одном дворе, как одна большая семья, дружно обитали люди самых разных национальностей. И по выходным дням коммунальный дворик преображался: хозяйки радушно угощали всех соседей своими любимыми национальными блюдами, а мужчины за игрой в домино увлеченно обсуждали кто футбол, а кто и "Голос Америки".

Фото: 2do2go
 

Где: проспект Медиков, дом 4

Коммунальная страна

 

Еще одна коммуналка, но уже с живой музыкой. Интерьер воссоздаст советскую эпоху. В меню: картофельное пюре с котлетой, горячее в керамическом горшочке, треска под сливочным соусом, гуляш с макаронами, овощной салат и т. д. В кафе выступают музыканты.

Фото: art-kafe-v-petrogradskom-rajone.ru
 

Где: Кронверкский проспект, дом 65

"Советский Союз"

 

Для тех, кто хочет оказаться в атмосфере былых лет в большой компании друзей подойдет ресторан «Светский союз»  В двух залах ресторана (на 100 и 20 персон) предлагают различные варианты банкетного меню из русской и европейской кухонь. Большой зал ресторана рассчитан на 100 человек, в центре — сцена для шоу-программ. В VIP-зале, рассчитанном на 20 человек, можно уединиться в кругу семьи и друзей или использовать помещение в качестве гримерной для артистов.

Фото: aliot-spb.ru/restaurant/atmosphere
 

Где: улица Возрождения, дом 4

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