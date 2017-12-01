IBSF допустила российских бобслеистов и скелетонистов до соревнований

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила восстановить в правах российских спортсменов, дисквалифицированных из-за обвинений в применении допинга на Играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на IBSF.

В федерации пришли к выводу, что до публикации детального решения Международного олимпийского комитета (МОК) по каждому из спортсменов нет достаточных оснований для их отстранения.

Теперь сборная сможет продолжить участие в Кубке мира по бобслею и скелетону, на котором Россия уже выиграла два этапа - в мужских четверках и женском скелетоне.

Решение федерации было принято на следующий день после того, как несколько спортсменов попросили президента России Владимира Путина «разобраться» в ситуации с их отстранением от соревнований. В Кремле на это ответили, что обращения к президенту через Instagram отправлять не надо.

Перед этим, с 24 по 29 ноября, Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований 12 российских спортсменов. Для Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Ольги Стульневой решения остаются в силе.