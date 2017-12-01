Украинская церковь, уральские экстрасенсы и "путешествующие задницы"

Пятницу начнем с дел церковных. Накануне все русскоязычные СМИ написали о «покаянии» самопровозглашенного Киевского патриарха перед РПЦ и патриархом Московским и всея Руси, ссылаясь на некое письмо от представителей УПЦ. Киевский патриархат сначала отрицал наличие документа, но потом пресс-секретарь патриархата архиепископ Евстратий опубликовал письмо патриарха Филарета. Судя по тексту, Филарет сделал очень смелый и мудрый шаг, призвав не только «восстановить евхаристическое и молитвенное общение» между церквями, но и прекратить раздор между православным по обе стороны границы. «За прошедшие годы многие огорчения и раздоры омрачили взаимные отношения между православными в наших странах. Пусть же приблизится день, когда по слову богослужения Пасхального торжества «друг друга обнимем; скажем: «Братья!» и ненавидящим вас, все простим ради воскресения». Далее Филарет просит у московского патриарха прощения и от сердца прощает его. Кажется, это выступление политически сильнее пафосных лозунгов руководителей обеих стран.

Тем временем в России. Наши бобслеисты и скелетонисты, лишенные медалей Сочи-2014, написали письмо Владимиру Путину. В Instagram. Хотя президента там официально нет. Очевидно, на этом основании на письмо не последовало реакции. Разве то Дмитрий Песков сообщил, что соцсеть никогда не была и не будет приемлемым для президента каналом связи. В тексте обращения спортсмены просили «помочь разобраться с отстранением от участия в международных соревнованиях». К слову, на днях фирма Za Sport представила новую модель формы российской сборной для Зимних игр. И она правда хороша, дизайн куда благороднее «хохломы» от Bosco. Обидно будет, если всех наших спортсменов отстранят и они в этой нарядной форме не появятся на ОИ.

Тем временем в Магнитогорске появился профсоюз (!) экстрасенсов. Местный житель Сергей Литвинов намерен таким образом обезопасить «рынок» от самозванцев и шарлатанов. Нам тоже кажется, что что-то тут не сходится, но бизнес-модель вполне себе: разовый взнос для членства в организации – три тыс. рублей, ежемесячный – одна тыс. рублей. Причем вступать в объединение могут не только экстрасенсы, а все, кому, например, может понадобиться их помощь. К слову, сам Литвинов, по словам местных жителей, предсказал аресты чиновников в 2016 году.

Два американских туриста из Сан-Диего путешествовали по миру и вели блог «Путешествующие задницы». Ничего необычного, просто снимали свои голые ягодицы на фоне разных достопримечательностей. И все шло хорошо, пока они не приехали в Таиланд и не сфотографировались на фоне храма Ват Арун в Бангкоке. Их оштрафовали на пять тыс. бат (порядка 150 долларов) каждого, кроме того, парням грозит по семь лет тюрьмы. Даже просто за публичное обнажение в Таиланде можно сесть на пять лет, а оскорбление святых мест – серьезное отягчающее обстоятельство. Будьте внимательны, планируя путешествие и соотносите тематику своего блога с местными традициями.

В Китае, в провинции Аньхой, девушка попыталась утопиться, но ее спасла теплая куртка. Из-за плотной подкладки она не могла уйти на дно, ее заметили местные, вызвали спасателей, которые и вытащили ее из реки. Берегите себя.

В Петербурге ветер, снег и дождь, МЧС предупреждает о возможном шторме. Кроме того, настала зима и официально закончился сезон навигации. Хороших выходных, друзья!