Россию лишили еще двух бронзовых медалей Олимпиады в Сочи. После перепроверки результатов анализов на допинг пожизненно дисквалифицированы бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

В Сочи двойка Касьянова пришла четвертой, такую же позицию заняла четверка, в которой ехали все трое дисквалифицированных спортсмена, пишет «Медуза» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Поскольку победивших в обоих видах соревнований россиян уже отстранили ранее, Касьянов, Пушкарев и Хузин стали бронзовыми медалистами. После нового решения МОК бронза в четверках отойдет Великобритании, а в двойках - Латвии.

По итогам решений МОК о дисквалификации Россия лишилась в общей сложности 11 медалей, из которых три - золотые. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на третье место.

Сейчас МОК продолжает антидопинговое расследование против российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. Более того, в СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.