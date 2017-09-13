Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов. Все они фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

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По данным американской газеты, специалисты ВАДА закончили пересмотр дел 96 спортсменов, из которых только в одном случае были найдены достаточные доказательства применения допинга. Имена спортсменов не называются.

При пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», - заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.

«Система применения допинга была организована очень хорошо. Теперь, несколько лет спустя, осталось слишком мало доказательств», - заявил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены.