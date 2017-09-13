  • 13 Сентябрь 2017
USD 13.09.2017 57.2656 0.0962
USD ММВБ 11:17 57.56950  
EUR 13.09.2017 68.5469 -0.1021
EUR ММВБ 11:17 69.0280  
Нефть($) 13.09.2017 54.22 0.04
Нефть(p) 13.09.2017 3104.94 +7.50

ВАДА сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов

Автор:


© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

Темы дня

Все они фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов. Все они фигурировали в специальном докладе Ричарда Макларена после Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

Читайте также:

Допинг: быстрее, выше, честнее?

По данным американской газеты, специалисты ВАДА закончили пересмотр дел 96 спортсменов, из которых только в одном случае были найдены достаточные доказательства применения допинга. Имена спортсменов не называются.

При пересмотре дел против российских спортсменов специалисты ВАДА не обращались к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. «Невозможность получить его показания указана в некоторых случаях как причина закрытия дела», - заявил адвокат Родченкова Джим Уолден. При этом, по словам Уолдена, ни одного уведомления о допросе им не приходило.

«Система применения допинга была организована очень хорошо. Теперь, несколько лет спустя, осталось слишком мало доказательств», - заявил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram