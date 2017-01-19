FIS разрешила отстраненным лыжникам РФ тренироваться со сборной

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила шести российским лыжникам, которые временно отстранены от участия в соревнованиях, тренироваться в составе национальной сборной.

"Антидопинговая комиссия FIS вчера вечером постановила, что шесть российских спортсменов допущены до участия в тренировках, организованных национальной федерацией лыжных гонок на время их временного отстранения. Но соревноваться им все еще запрещено", - говорится в сообщении FIS.

В конце декабря 2016 года стало известно, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр в Сочи.

Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

В пятницу FIS заслушала показания отстраненных олимпийского чемпиона Александра Легкова и Евгения Белова и доводы их адвоката, который нашел ряд ошибок в данных, на основе которых строится обвинение.

Чемпионы мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, которые также были отстранены от соревнований, пока не намерены нанимать адвоката.

Они направили в FIS объяснительные с предложением принять участие в слушаниях, если у международной федерации возникнут дополнительные вопросы. Аналогичным образом поступили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отношении которых также ведется расследование.

Комитет Госдумы по спорту создает экспертную комиссию по анализу документов главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. Ожидается, что доклад по итогам анализа документов ВАДА будет опубликован во второй половине февраля.