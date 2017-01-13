В Госдуме создали специальную комиссию по анализу доклада Макларена

Комитет Госдумы по спорту создает экспертную комиссию по анализу документов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, после первого доклада которого от Олимпиады в Рио-де-Жанейро были отстранены ряд российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Михаил Дегтярёв.

"Атаки на российский спорт продолжаются, основаны они все на докладе Макларена, и то, что этот доклад до конца не изучен мировой общественностью, документы, которые этот господин разместил в интернете, а их более тысячи, говорит о том, что их нужно хорошенько изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном", - цитирует агентство Дегтярёва.

Он отметил, что "даже поверхностный анализ позволяет говорить о том, что эта преступная группа работала в интересах, в том числе иностранцев, из российских "чистых" спортсменов делала "грязных" в интересах иностранцев".

Дегтярев сообщил, что где-то через месяц комитет Госдумы по спорту будет готов опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Маклареном в интернете. В своем докладе ВАДА сообщило, что более тысячи российских спортсменов могли быть причастны к применению допинга.