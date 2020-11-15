15 ноября сборная России сыграет с Турцией в рамках турнира Лига наций

В воскресенье, 15 ноября, сборная России проведет выездной матч в рамках группового этапа турнира Лиги наций со сборной Турции.

Матч состоится в городе Стамбул. Из-за ситуации с коронавирусом матч пройдет без участия болельщиков. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.

На данный момент сборная России после четырех туров занимает первое место в группе 3 лиги В, имея на своем счету восемь очков.

Последний товарищеский матч со сборной Молдавии, который прошел 11 ноября, закончился со счетом 0:0.

Предыдущий матч со сборной Турции в рамках турнира Лиги наций наша сборная сыграла со счетом 1:1.