Сборная России потерпела поражение в матче с Турцией

В воскресенье, 15 ноября, в рамках международного турнира Лига наций, сборная Россия сыграла в гостях со сборной Турции. Матч проходил в городе Стамбул. Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу сборной Турции.

Счет в матче открыла российская сборная. На 11-й минуте отличился защитник Андрей Семенов. Однако на 24-й минуте Семенова удалили за атаку соперника сзади. Тем самым, сборной России пришлось доигрывать матч в меньшинстве.

Кроме того, в матче отличился полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

На данный момент сборная России продолжает удерживать лидирующую позицию в турнирной таблице Лиги В.