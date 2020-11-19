Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в рамках турнира Лиги наций

В Рамках международного турнира по футболу Лига наций УЕФА прошел гостевой матч Сборной России против Сербии. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Игра состоялась на стадионе Райко Митич в Белграде.

В результате проигранного матча, российская сборная отправилась в третью корзину жеребьевки европейской квалификации на Чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

За последние 16 лет это самый провальный матч нашей сборной. Последний раз наша сборная проигрывала с крупным счетом 13 октября 2004 года в игре со сборной Португалией. Встреча завершилась со счетом 1:7 в пользу Португалии. После этого матча российские болельщики назвали игру «Ночной позор».