СКА возглавил турнирную таблицу КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА в очередной раз одержал победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что позволило армейцам с Невы возглавить турнирную таблицу в Западной конференции.

Сегодня, 20 сентября, нижегородское «Торпедо» проиграло «СКА» со счетом 2:1. Матч состоялся в Ледовом дворце в Петербурге.

«Торпедо» открыло счет, когда Вадим Перескоков отличился забитой шайбой. Однако это не смогло сломить армейцев, и они отыгрались и даже вышли вперед на одно очко. За время матча отличился Владимир Ткачев, а затем Кирилл Марченко.

Эта победа позволила набрать СКА 13 очков в восьми матчах и возглавить Западную конференцию КХЛ.